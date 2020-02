Đeo khẩu trang có thực sự phòng chống được virus corona triệt để không?

Đeo khẩu trang có thực sự phòng chống virus corona không?

Dịch bệnh viêm phổi do virus corona khiến cả thế giới lo lắng và đua nhau mua khẩu trang y tế để phòng ngừa. Các công ty ra sức quảng bá hiệu quả của khẩu trang 3 lớp, 4 lớp,... nào là có than hoạt tính, sát trùng, ngăn virus… Vì lo sợ trước dịch bệnh nên nhiều người chen nhau đi mua khẩu trang mà bất chấp giá cả tăng vọt gấp 5-6 lần, thậm chí có nơi bán cả triệu đồng/hộp 50 chiếc khẩu trang dùng 1 lần.

Khẩu trang có thực sự phòng chống virus corona như bạn nghĩ?

Vậy khẩu trang có giúp ngăn chặn triệt để sự lây nhiễm virus corona? Câu trả lời là KHÔNG. Bởi lẽ, virus corona lây lan từ người sang người theo đường hô hấp, do người bình thường hít phải các giọt nước bọt hoặc dịch tiết mũi họng từ người bệnh bắn ra. Theo giáo sư y khoa Nguyễn Văn Tuấn, Đại Học New South Wales tại Úc: Khẩu trang trên thực tế không giúp gì trong việc phòng chống virus cúm ở quy mô cộng đồng, dĩ nhiên, không thể phủ nhận tính chất tích cực (về mặt tâm lý) của khẩu trang, chúng có thể giúp giảm bớt nguy cơ hít phải các giọt nước bắn ra từ người bệnh, chứ không thể phòng chống virus corona một cách tuyệt đối và an toàn.

Thực tế cũng cho thấy, tại Vũ Hán (nơi khởi nguồn và đang là tâm dịch Covid-19), ngay từ khi dịch mới khởi phát, người dân ở đây cũng rất ý thức đeo khẩu trang, nhưng tỷ lệ nhiễm bệnh vẫn gia tăng chóng mặt. Bởi dịch tiết bao bọc virus, có thể giúp chúng sống ngoài môi trường đến vài giờ. Vì thế, virus có thể lây truyền nếu một người vô tình sờ vào đồ vật, bề mặt có chứa mầm bệnh, sau đó đưa tay lên miệng, mũi hoặc dụi mắt sẽ nhiễm virus corona. Điều này lại càng chứng tỏ rằng, đeo khẩu trang không phải là cách phòng chống virus corona tuyệt đối.

Cần làm gì để phòng chống virus corona hiệu quả?

Bên cạnh việc mua khẩu trang, rất nhiều người có biện pháp phòng chống sự lây nhiễm virus corona cho bản thân bằng cách: Hạn chế ra ngoài, mua lương thực - thực phẩm dự trữ sẵn trong nhà, do vậy không đảm bảo được chất lượng, độ tươi ngon của thực phẩm, giảm dinh dưỡng, thậm chí thực phẩm để lâu ngày còn sản sinh độc tố cho cơ thể… Những tin tức thời sự trên báo, đài, mạng xã hội khiến nhiều người rơi vào trạng thái sợ hãi, căng thẳng, mệt mỏi (stress). Ở Việt Nam, thời tiết hiện tại khá cực đoan, nhiệt độ và độ ẩm thấp là điều kiện lý tưởng cho virus tồn tại. Ở nhiệt độ phòng 22-25 độ C, độ ẩm 40-50%, virus corona có thể sống khỏe tới 5 ngày. Đây là nhiệt độ và độ ẩm điển hình của một căn phòng có điều hoà nhiệt độ.

Tất cả những điều này đã vô tình khiến Sức Khỏe nhiều người bị ảnh hưởng, hệ miễn dịch suy yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho virus, vi khuẩn xâm nhập cơ thể. Đồng thời, hệ miễn dịch yếu cũng là cơ hội tốt cho virus corona tấn công và gây biến chứng nguy hiểm hơn so với những người có hệ miễn dịch tốt, sức đề kháng khỏe mạnh.

Không nên sợ hãi thái quá trước đại dịch virus corona

Trước bối cảnh chưa có vắc-xin và thuốc điều trị đặc hiệu thì việc phòng bệnh là yếu tố quyết định. Những lo lắng trên nếu ở mức vừa phải thì sẽ rất tốt, nhưng nếu lo sợ thái quá sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe nghiêm trọng. Chính vì vậy, nếu muốn ngăn chặn virus corona, trước mắt, bạn cần lựa chọn giải pháp phòng tránh từ ngoài vào trong bằng cách áp dụng các khuyến cáo mà Bộ Y tế đưa ra, kết hợp với chế độ ăn uống, tập luyện, sử dụng các sản phẩm thảo dược bổ sung để tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, giúp tạo được “lá chắn thép” phòng chống dịch bệnh tốt nhất, đặc biệt là khi đang ở thời điểm tâm dịch virus corona như hiện nay.

Tại sao hệ miễn dịch khỏe mạnh có thể phòng chống virus corona?

Y học cổ truyền có câu “chính khí tồn nội, tà bất khả can”. Điều đó có nghĩa là hệ miễn dịch của cơ thể là “chính khí” có vai trò quan trọng trong phòng ngừa các bệnh virus, vi khuẩn, trong đó có bệnh do virus corona, “chính khí” có khỏe thì “tà” không thể xâm nhập. Hệ miễn dịch giống như một người hiệp sĩ, một tấm khiên vững chãi, lá chắn thép giúp bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của virus, giúp chúng ta chống chọi với các loại bệnh tật. Hệ miễn dịch cũng là chìa khóa lý giải vì sao, cùng một bệnh mà mỗi người bị mức độ nặng - nhẹ khác nhau, bởi một trong những yếu tố làm nên sự khác biệt này chính là do hệ miễn dịch (sức đề kháng) khỏe hay yếu của mỗi chúng ta.

Hệ miễn dịch của con người bao gồm các hạch và cơ quan chạy khắp cơ thể. Chúng giống như đồn công an, doanh trại quân đội và các tế bào đồn trú trong đó được xem như các đồng chí công an hoặc quân lính. Các tế bào miễn dịch này sẽ đi khắp cơ thể để tìm các mầm bệnh và tiêu diệt chúng để bảo vệ sự an toàn cho cơ thể chúng ta. Dựa vào chức năng và các hoạt động, các tế bào miễn dịch được chia làm 2 nhóm chính là: Hệ miễn dịch không đặc hiệu (bao gồm hệ thống da và niêm mạc) và hệ miễn dịch đặc hiệu (bao gồm các đại thực bào, tế bào Lympho-T, Lympho-B, bạch cầu…). Khi cả 2 hệ miễn dịch này suy yếu, hệ thống niêm mạc và các tế bào bị giảm sút về chất lượng sẽ tạo cơ hội cho virus nói chung và virus corona nói riêng dễ dàng tấn công, gây hại cho cơ thể.

Tăng cường miễn dịch - “Tấm khiên” vững chắc bảo vệ bạn khỏi virus corona

Cơ chế tác dụng tăng cường miễn dịch của cốm Subạc giúp phòng chống virus corona

Một trong những giải pháp tốt nhất, giúp tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả ngoài chế độ dinh dưỡng bổ sung đầy đủ vitamin, rau xanh, ăn uống đủ chất thì chuyên gia cũng khuyên bạn nên lựa chọn ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe cốm Subạc. Sản phẩm cốm Subạc có thể giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch, phòng chống virus corona hiệu quả, thậm chí có thể giảm thiểu biến chứng do virus này gây ra hiệu quả là nhờ chứa nhiều thảo dược quý và các vitamin, khoáng chất cần thiết nhất cho cơ thể. Cụ thể đó là:

- Vitamin C, kẽm gluconate, L-Lysine, Kali iodid: Giúp tăng cường hoạt động của tế bào bạch cầu, lympho B, lympho T, đại thực bào,... tăng khả năng nhận diện và tiêu diệt các loại virus, vi khuẩn xâm nhập, trong đó có virus corona. Đồng thời, sản phẩm còn cung cấp các acid amin, vi chất cần thiết cho sự sản sinh của các tế bào miễn dịch, từ đó nâng cao hệ miễn dịch và sức đề kháng, giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác nhân gây bệnh, cụ thể trong trường hợp này đó là ngăn chặn sự tấn công của virus corona.

- Cao bạch chỉ, cao nhọ nồi, vitamin C, kẽm gluconate, cao lá xoài, cao tạo giác thích,... giúp chống viêm, kháng khuẩn tự nhiên (kháng sinh thực vật), tiêu diệt vi khuẩn, virus, chống lại các tổn thương da và niêm mạc,... tăng cường hệ miễn dịch không đặc hiệu, từ đó tăng sức đề kháng. Tạo “lá chắn thép” vững chắc, giúp cơ thể chống lại sự xâm nhập của virus, vi khuẩn, trong đó có virus corona.

Cốm Subạc - Giải pháp tăng cường hệ miễn dịch, phòng chống virus corona hiệu quả

Như vậy, sản phẩm cốm Subạc có thể tăng cường hệ miễn dịch bao gồm cả miễn dịch không đặc hiệu và miễn dịch đặc hiệu, chống oxy hóa mạnh, làm tăng sức bền, sự dẻo dai của cơ thể. Từ đó, giúp cơ thể tránh được các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài, trong đó có virus corona.

Vì vậy, bạn đừng loay hoay chạy theo trào lưu mua khẩu trang mà quên mất việc phòng bệnh thiết yếu là tăng cường hệ miễn dịch từ bên trong cơ thể. Hãy sử dụng ngay cốm Subạc để tăng miễn dịch (sức đề kháng) hiệu quả, từ đó giúp phòng chống virus corona an toàn, bạn nhé!

Đỗ Nhi

Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh