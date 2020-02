Đeo khẩu trang sẽ là vô ích nếu quên không rửa tay

Ngày 6/2, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chia sẻ trên website chính thức một video hướng dẫn về đối tượng cần đeo khẩu trang và cách đeo và tháo khẩu trang đúng cách.

Theo đó, WHO nhấn mạnh đeo khẩu trang chỉ có hiệu quả khi được sử dụng kết hợp với việc thường xuyên rửa tay bằng dung dịch rửa tay có cồn hoặc xà phòng diệt khuẩn và nước.



Các chuyên gia của WHO cho rằng, người khỏe mạnh không cần đeo khẩu trang vì không có bằng chứng nào cho thấy tác dụng bảo vệ hiệu quả với người không mang mầm bệnh.



Theo đó, WHO khuyến cáo người khỏe mạnh chỉ cần đeo khẩu trang trong các trường hợp: Đang chăm sóc một bệnh nhân nghi nhiễm virus corona chủng mới (2019-nCoV) và ở chung phòng với bệnh nhân. Nếu bị ho, sốt, hắt hơi hoặc khó thở, cần đeo khẩu trang và đi khám.

Tránh chạm vào khẩu trang khi đang đeo

Có thể thấy rõ kể từ khi dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona bùng phát, "cơn sốt" khẩu trang xảy ra không chỉ tại Việt Nam mà toàn thế giới. Tại cuộc họp báo do Bộ Y tế chủ trì chiều 5/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khuyến khích người dân đeo khẩu trang khi tới những nơi công cộng, nơi tập trung đông người như bến tàu, bến xe.

TS Nguyễn Hồng Vũ, Viện Nghiên cứu ung thư - City of Hope, California, Mỹ, nêu quan điển, khẩu trang chỉ là một trong các biện pháp để ngăn ngừa giọt bắn của người xung quanh ho, hắt hơi, khạc nhổ bám vào và lây bệnh cho những người xung quanh. Do đó, có thể hiểu người bị bệnh cần phải đeo khẩu trang hơn là người khỏe mạnh. Người không mắc bệnh đeo khẩu trang chỉ có tác dụng ngăn hít phải các giọt bắn chứa virus do người khác phát tán.