Dẹp lò mổ lợn để mở xưởng may sản xuất hơn 30.000 khẩu trang giả bán ra thị trường để trục lợi

Biết thị trường đang khan hiếm khẩu trang giữa mùa dịch, gã đồ tể ở Nghệ An đã dẹp lò mổ lợn để mở xưởng may làm giả 30.000 khẩu trang y tế để bán ra ngoài thu lời.

Phòng Cảnh sát môi trường (thuộc Công an tỉnh Nghệ An ) đang phối hợp với Đội cơ động (Chi cục Quản lý thị trường Thái Hòa) kiểm tra các cơ sở sản xuất khẩu trang y tế. Đến ngày 25/2, phát hiện một cơ sở làm giả khẩu trang y tế.

Theo điều tra ban đầu, trưa cùng ngày, lực lượng chức năng ập vào kiểm tra cơ sở của gia đình ông Bùi Văn Đại (thị xã Thái Hòa). Thời điểm này, cơ quan chức năng phát hiện nhiều công nhân đang sản xuất khẩu trang y tế.

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất cơ sở của đối tượng Đại

Lực lượng chức năng đề nghị công nhân dừng làm việc để tiền hành kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện hơn 30.000 khẩu trang nhái mẫu mã khẩu trang y tế 4 lớp. Số lượng khẩu trang này không hề có lớp kháng khuẩn.

Khi đề nghị cung cấp giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ nguyên liệu làm khẩu trang thì cơ sở này không cung cấp được. Công an tiến hành làm việc với chủ cơ sở sản xuất để làm rõ các tình tiết trong vụ án.

Đại đầu tư nhiều trang thiết bị tiên tiến để sản xuất khẩu trang giả

Ông Đại khai nhận, vì thấy nhu cầu về khẩu trang y tế phòng chống COVID-19 của người dân tăng cao mà thị trường lại khan hiếm nên quyết định sản xuất khẩu trang.

Ông Đại đã mua sắm máy móc, thuê nhân công về sản xuất khẩu trang. Xưởng này bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 20/2. Nguyên liệu dược nhập từ một người đàn ông ở huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).

Công an đã tịch thu toàn bộ tang vật

Qua tìm hiểu được biết, tiền thân của xưởng sản xuất này là lò giết mổ gia súc. Ông Đại thấy sản xuất và buôn bán khẩu trang có lời nên đã dẹp lò mổ gia súc chuyển sang làm xưởng sản xuất khẩu trang kiếm lời.

Hiện cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ tang vật và đang tiến hành mở rộng điều tra vụ việc.

Your browser does not support HTML5 video.

Bắt lô hàng 90.000 khẩu trang y tế bán giá cao, tăng giá 200.000 hộp, hiệu thuốc bị phạt 50 triệu

Nga Đỗ (t/h)