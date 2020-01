Đẹp ngất ngây chùm ảnh thiếu nữ 'thả dáng' trên đồi hoa dã quỳ

Hoa dã quỳ còn được gọi là cúc quỳ hay hướng dương dại. Đây là loài hoa này có thân bụi cao. Hoa dã quỳ nở rộ và đẹp nhất vào buổi sớm mai.

Mùa hoa dã quỳ là cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Khi thời tiết se lạnh và trời bắt đầu vào thu cũng là lúc mùa hoa dã quỳ nở rộ. Những bông hoa sắc vàng mang trong mình vẻ đẹp hoang dại đã trở thành điểm nhấn cho bất cứ nơi nào chúng xuất hiện.

"Nhà mình nằm gần vườn quốc gia Ba Vì, mùa hoa dã quỳ năm nào mình cũng đến đây để chụp một bộ ảnh làm kỷ niệm", bạn Bạch Yến Nhi cho biết.

Tận hưởng thời tiết dễ chịu của mùa thu và chiêm ngưỡng những bông hoa bung dưới nắng vàng là một trải nghiệm hết sức thú vị với các du khách.

Mùa hoa dã quỳ vừa qua, nhiều bạn trẻ đã kịp ghi lại những khoảnh khắc thanh xuân của mình cùng loài hoa này.

Khám phá vẻ đẹp của hoa dã quỳ ngay gần Hà Nội