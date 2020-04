Bật mí cách detox cơ thể, làm đẹp da chỉ với cốc nước lọc của người Nhật

Vì sao cần detox cơ thể?

Hiểu đơn giản, detox là quá trình thanh lọc, đào thải tạp chất, các chất độc hại tích tụ lâu ngày trong ruột, máu, phổi, gan thận, mật… ra khỏi cơ thể. Từ đó giúp bộ máy cơ thể hoạt động hiệu quả và khỏe mạnh hơn.

Cơ thể thường xuyên được detox sẽ hạn chế nguy cơ bị lão hóa, tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa tình trạng ngộ độc; giúp tinh thần được khỏe mạnh, hấp thu vitamin và khoáng chất tốt hơn.

Detox loại bỏ chất độc giúp cơ thể khỏe mạnh

Hiện nay có nhiều phương pháp detox giúp thanh lọc cơ thể. Từ các phương pháp thải độc áp dụng trong thời gian ngắn cho đến thời gian dài. Phương pháp đơn giản như detox trong phòng tắm hơi, massage cơ thể cho đến công thức detox phức tạp như thanh lọc ruột, ăn chay… Mỗi phương pháp sẽ có những ưu và nhược điểm khác nhau. Bạn nên tìm hiểu các phương pháp thật kỹ để lựa chọn được một giải pháp hiệu quả, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới Sức Khỏe

Detox cơ thể bằng nước lọc theo cách của người Nhật

Phụ nữ Nhật Bản sở hữu vóc dáng và đặc biệt là làn da trắng sáng, mịn màng đáng ghen tỵ. Họ luôn ưu tiên lựa chọn các phương pháp làm đẹp tự nhiên nhất để không gây hại cho sức khỏe, trong khi vẫn có hiệu quả cao. Cách chăm cóc cơ thể của họ nằm ở chế độ ăn uống và những thói quen nhỏ hàng ngày. Một trong những thói quen giúp cơ thể luôn tươi mới, năng lượng của người Nhật đó chính là uống nước đúng lúc.

Uống nước vào buổi sáng rất tốt cho sức khỏe

Người Nhật đã lập ra kết hoạch chi tiết về việc detox cơ thể sau 30 ngày bằng cách uống nước lọc. Cụ thể, sau khi thức dậy uống 500ml nước, uống từ từ từng ngụm nhỏ. Không được ăn gì, ít nhất 45 phút sau uống thêm 250ml nước. Đợi 30 phút rồi ăn sáng. Sau khi ăn sáng 2 tiếng không được uống nước. Sau 2 tiếng, ăn uống và sinh hoạt bình thường.

Theo công thức detox này, khi chúng ta ngủ độc tố sẽ tích tụ dần trong gan, thận. Một cốc nước đầy sẽ giúp thải độc ra ngoài, giúp bạn bắt đầu ngày mới một cách khỏe mạnh, nhiều năng lượng nhất. Phương pháp này giúp cơ thể có sự trao đổi chất hiệu quả gấp 30% so với bình thường. Điều này giúp dạ dày tiêu hóa tốt hơn, cơ thể linh hoạt và đốt cháy mỡ thừa hiệu quả.

Cơ thể đủ nước, làn da đào thải độc tố sẽ không bị mất nước

Đặc biệt, việc uống nước vào buổi sáng giúp cơ thể có đủ nước nuôi dưỡng làn da đủ độ ẩm trong suốt cả ngày. Từ đó, giúp làn da luôn căng mịn, tươi tắn. Bên cạnh đó, khi cơ thể được khỏe mạnh từ bên trong, tự khắc tinh thần, vẻ đẹp của con người cũng được phát huy một cách tự nhiên nhất.

Lưu ý khi detox cơ thể bằng cách uống nước lọc:

Những người bị tiểu đường, cao huyết áp chỉ được thực hiện phương pháp này trong 30 ngày. Còn những người bị táo bón, viêm loét dạ dày chỉ nên thực hiện trong khoảng 10 ngày để đảm bảo sức khỏe.

Cách làm nước detox thanh lọc cơ thể, giảm mỡ và làm sang da trong mùa hè. Nguồn: Em Đẹp TV





Như Quỳnh (t/h)