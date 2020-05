ĐHQG Hà Nội bất ngờ thông báo hủy kỳ thi đánh giá năng lực, sẽ xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp

Chiều 4/5, ban chỉ đạo tuyển sinh của ĐH Quốc gia Hà Nội đã họp và thảo luận về phương án tuyển sinh đại học năm 2020. Trên cơ sở phân tích các thông tin mới nhất về kỳ thi THPT quốc gia, xem xét việc giảm áp lực cho thí sinh do phải tham dự nhiều kỳ thi trong tình hình dịch COVID-19 kéo dài, ĐH Quốc gia Hà Nội quyết định không triển khai kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh riêng. Nhà trường sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển.

Như vậy, phương án tuyển sinh của ĐH Quốc gia Hà Nội ổn định như năm 2019. ĐH Quốc gia Hà Nội ở rộng đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của trường.

Năm 2020, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ tuyển sinh theo 03 phương thức:

- Mở rộng các đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển các đối tượng theo quy định của Bộ GD-ĐT và Quy định, hướng dẫn của ĐH Quốc gia Hà Nội.



- Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2020.

- Xét tuyển các thí sinh sử dụng các chứng chỉ quốc tế SAT, A-Level, IELTS vá các tiêu chí phụ khác (các đơn vị đào tạo sẽ quy định cụ thể theo yêu cầu của các chương trình đào tạo).

Các Trường thành viên và các Khoa trực thuộc sẽ xây dựng các tổ hợp xét tuyển và ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ sớm công bố Đề án tuyển sinh năm nay.

Trong trường hợp kỳ thi tốt nghiệp THPT bị cản trở do dịch bệnh kéo dài, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức xét tuyển dựa theo kết quả học tập bậc THPT kết hợp với hình thức kiểm tra đánh giá từ xa.

Trước đó, ĐHQG Hà Nội đã 2 lần thông tin sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để tuyển sinh năm 2020. Sau khi Bộ GD&ĐT thông báo không tổ chức kỳ thi THPT quốc gia mà chỉ tổ chức thi kỳ thi THPT với mục tiêu xét tốt nghiệp THPT, trường này cho biết sẽ phối hợp tổ chức thi và sử dụng chung kết quả với trường đại học nào có nhu cầu.

Sau đó, Trường đại học Ngoại thương thông báo sẽ phối hợp để dùng kết quả thi của Đại học Quốc gia Hà Nội làm căn cứ tuyển sinh cho trường mình.



Trường đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM và Trường đại học Tài chính - Marketing (TP.HCM) cũng đã dự kiến sử dụng kết quả kỳ thi riêng của Đại học Quốc gia Hà Nội làm căn cứ để tuyển sinh.



Kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực vào tháng 7 của ĐHQG Hà Nội bất ngờ bị hủy bỏ chắc chắn ảnh hưởng nhiều tới tâm lý các sĩ tử năm nay. Các trường dự kiến sử dụng kết quả kỳ thi của ĐHQG Hà Nội để tuyển sinh cũng phải tính tới phương án khác.

Your browser does not support HTML5 video.

Công bố phương án tuyển sinh Đại học 2020