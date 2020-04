Đi bắt ghen thấy chồng “hờ” trốn dưới gầm giường, vợ uất hận vung dao chếm tình địch trọng thương

Công an huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai ) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Mến (SN 1990, trú tại thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là chị S. – tình địch của Mến.

Nhưng mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh khi Mến sinh con thứ hai. Xuân đi làm cả ngày nhưng chẳng mấy khi đưa tiền về nhà. Một mình Mến gánh nhiều khoản chi tiêu khiến người phụ nữ này vô cùng mệt mỏi, sinh tức giận.

Đi làm đồng rồi đi chợ, Mến nghe loáng thoáng người ta đồn Xuân qua lại với người phụ nữ làm nghề cắt tóc gội đầu tiên Đặng Thị Sinh (SN 1991, trú tại huyện Bắc Hà). Từ đó, trong đầu Mến có nhiều suy nghĩ khác về chồng “hờ”. Mến bắt đầu lên kế hoạch theo dõi chồng để chứng thực lời đồn.

Lê Thị Mến tại cơ quan điều tra

Mến khai tại Công an, chính mắt đã nhiều lần thấy Xuân ngủ qua đêm tại nhà Sinh. Thậm chí cả hai còn đưa nhau vào nhà nghỉ. Khoảng 20h30 ngày 2/3, Mến gọi điện thì Xuân bảo ngủ lại nhà anh Thắng, nhưng Mến không tin.

Mến tìm đến thôn Nậm Kha (xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà) – nơi S. sinh sống để kiểm tra xem chồng có ở đó không. Khi đi, Mến mang theo một con dao nhọn với mục đích phòng thân. Lỡ có bắt được chồng ở đó thì dùng dao cắt tóc đánh cảnh cáo tình địch.

Mến đến nhà anh Thắng và phát hiện chồng không có ở đây nên phóng ngay đến nhà chị gái là Lê Thị Qúy rủ đến nhà Sinh tìm Xuân. Khi đến nơi, Mến thấy xe của Xuân ở bên ngoài nên gõ cửa để vào nhà tìm.

Sinh ra mở cửa, nói Xuân không không có ở đó. Nhưng Mến phát hiện có ánh đèn điện thoại dưới gầm giường. Khi cúi xuống thì thấy Xuân nằm bẹp trong đó. Mến lôi Xuân ra tra hỏi tại sao ở nhà Sinh thì Xuân không trả lời được.

Cơn ghen, sự nóng giận đã khiến Mến vướng vòng lao lý, hai đứa con thơ dại thiếu sự chăm sóc của mẹ, rồi không biết sẽ đi đâu về đâu.

Tại cơ quan Công an, cả Xuân và Sinh lại khẳng định không có quan hệ gì. Xuân đến nhà Sinh để trả xe máy cho Lan (em gái Sinh). Sinh cũng khẳng định, chỉ có quan hệ khách hàng với Xuân.

Thế nhưng chẳng ai tin lời Sinh nói, bởi nếu chỉ là quan hệ bình thường thì sao khi Mến đến Xuân phải trốn chui trốn lủi trong gầm giường?

