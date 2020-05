Đi chơi, du lịch thế nào để đảm bảo an toàn trong kỳ nghỉ lễ

Người dân đi lại nhiều trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 làm dấy lên những lo ngại về dịch COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Vậy làm sao để di chuyển, du lịch an toàn và đảm bảo phòng ngừa dịch bệnh?

Mối nguy cơ khi tụ tập đông người dịp nghỉ lễ

Theo ThS.BS CKII Nguyễn Trần Nam, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), ở thời điểm này, cả nước vẫn đối mặt với nhiều mối nguy có thể làm bùng phát dịch bệnh.



Nguy cơ đầu tiên là chúng ta đang chuẩn bị đón nhiều người từ nước ngoài trở về. Đáng quan ngại là một số ổ dịch tại các nước láng giềng, gần biên giới hiện tại còn phức tạp, chưa được báo cáo.

Giới trẻ đổ về khu vực nhà thờ đá ở Tam Đảo, nhiều người không đeo khẩu trang

Nguy cơ thứ hai là virus SARS-CoV-2 đang có nhiều biểu hiện bất thường. Đây là loại virus mới, chúng ta vẫn chưa có những kiến thức rõ ràng về chúng nên việc phòng ngừa, ngăn chặn là khó khăn lớn.



Sau khi dừng cách ly Sau khi dừng cách ly xã hội , tình trạng tụ tập đông người đang bắt đầu trở lại, nhất là các quán nhậu, địa điểm du lịch có thể khiến dịch bệnh bùng phát bất cứ khi nào.



Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, cho biết, mối nguy hiểm hiện nay là những ca bệnh ngoài cộng đồng. Dù đã nhiều ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng nhưng nguy cơ dịch vẫn còn tồn tại.

hàng nghìn người đổ về bãi biển Sầm Sơn, bất chấp các quy định khoảng cách tối thiểu 1m

Đi lại du lịch thế nào trong kỳ nghỉ lễ



Bác sĩ Khanh phân tích thêm với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 dài ngày, khi dịch bệnh “cơ bản đẩy lùi”, chắc chắn nhiều người dân đã chọn đi lại thăm thú Bác sĩ Khanh phân tích thêm với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 dài ngày, khi dịch bệnh “cơ bản đẩy lùi”, chắc chắn nhiều người dân đã chọn đi lại thăm thú gia đình bạn bè hay tìm tới các địa điểm vui chơi du lịch.



Dù vậy, BS Khanh lưu ý mọi người cần hết sức cảnh giác vì bất cứ ai mình tiếp xúc trong cộng đồng cũng có thể là người dương tính với SARS-CoV-2. Bởi vậy, mỗi người luôn trong tâm thế sẵn sàng, chủ động phòng bệnh.

Hàng nghìn người đổ về bãi biển Đồ Sơn



Cũng theo BS Khanh, việc đi chơi, du lịch trong thời điểm này là có thể song người dân không nên tụ tập quá đông. Mọi người chỉ nên du lịch theo nhóm nhỏ, đi cùng những người quen biết, đã hiểu rõ tiền sử dịch tễ và Cũng theo BS Khanh, việc đi chơi, du lịch trong thời điểm này là có thể song người dân không nên tụ tập quá đông. Mọi người chỉ nên du lịch theo nhóm nhỏ, đi cùng những người quen biết, đã hiểu rõ tiền sử dịch tễ và Sức Khỏe của nhau.

Trong những chuyến du lịch, mỗi người không biết được mình có thể tiếp xúc với những ai, tiền sử dịch tễ và y tế của họ như thế nào. Do đó, người dân phải luôn trong tâm thế cảnh giác, tự phòng ngừa cho bản thân và gia đình.

Dù cảnh giác cao nhưng người dân không nên có tâm lý phân biệt vùng miền, địa phương có nguy cơ và không có nguy cơ. Thay vào đó, hãy chủ động các biện pháp phòng hộ cá nhân, đồng thời hạn chế đến nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang, mũ che giọt bắn và rửa tay thường xuyên.

“Mỗi cá nhân phải tự ý thức phòng chống dịch. Nếu không quyết liệt, dịch bệnh có thể bùng phát trở lại, như thế, công sức suốt thời gian qua sẽ đổ sông đổ biển”, bác sĩ Khanh nói.

Hà Ly (t/h)