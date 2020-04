Đi học thời dịch, làm sao để đảm bảo an toàn cho học sinh?

Trong bố cảnh nhiều tỉnh thành quyết định thời gian cho học sinh trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ dịch, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ khẳng định trường học phải an toàn mới đón học sinh quay lại và học sinh phải an toàn thì mới đến trường.



Bộ GD&ĐT cũng khuyến nghị các tỉnh có nguy cơ hoặc nằm trong nhóm nguy cơ cao chưa nên vội vàng cho học sinh đi học trở lại.

Lớp học tách đôi sĩ số, tiết học nhân lên gấp đôi gây khó khăn về cơ sở vật chất



Bên cạnh đó, các trường không tổ chức cho học sinh hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể. Học sinh đến trường phải đeo khẩu trang. Bộ sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể trong tuần này.



Trước khuyến cáo của Bộ, một số Sở GD&ĐT cho biết khó đảm bảo học sinh ngồi cách nhau 1,5m, ngay cả khi tách đôi sĩ số. Ông Lê Tuấn Tứ, Giám đốc Sở GD&ĐT Khánh Hòa, cho biết thông thường, mỗi bàn sẽ có 2 học sinh ngồi, nếu theo yêu cầu của Bộ, buộc lòng mỗi bàn chỉ được phép 1 học sinh.



Việc tách đôi sĩ số đồng nghĩa với việc số tiết học nhân đôi và đòi hỏi nhu cầu lớn về cơ sở vật chất. Số tiết học nhiều hơn gây khó khăn cho cả nhà trường và phụ huynh.



"Nếu buộc phải học ca 3 hay ca 4 (buổi chiều tối và tối), chắc gì phụ huynh đã đồng ý? Mà nếu phụ huynh đã đồng ý thì lấy đâu giáo viên để dạy, thiếu giáo viên trầm trọng", ông Tứ phân tích.



Từ ngày 20/4, Cà Mau và Thái Bình là những địa phương đầu tiên cho học sinh trở lại trường học. Các lớp được bố trí một nửa sĩ số, học sinh ngồi theo sơ đồ hình chữ S hoặc Z để tránh tiếp xúc gần.



Chuyên gia khuyến cáo, phụ huynh học sinh nên mua cho con em mình một lọ dung dịch rửa tay sát khuẩn để mang theo tới trường dùng. Nhà trường cũng cần bố trí nơi rửa tay với xà phòng, bố trí dung dịch sát khuẩn và hướng dẫn học sinh thực hiện đúng quy định.



Đặc biệt, các trường đại học, trung học có kí túc xá cần phải chú ý việc ăn ở, phòng bệnh cho các em học sinh, sinh viên ở nội trú tập trung bởi đó là môi trường rất dễ lây bệnh.



Học sinh - sinh viên tới trường cần đeo khẩu trang, tránh tụ tập nói chuyện, tập trung ăn uống trong giờ nghỉ...



Khi phát hiện có trường hợp sốt, ho cần cách ly ngay tại phòng y tế đồng thời khai thác lịch trình di chuyển, tiếp xúc. Nếu phát hiện có bất thường, nhà trường cần tham vấn với nhân viên y tế chính quyền phường xã.



