Rất nhiều người chọn ở lại làm việc trong các dịp nghỉ lễ vì mức lương được trả thường sẽ "hấp dẫn" hơn nhiều so với ngày thường. Bên cạnh đó, do nhu cầu sản xuất và tiến độ công việc, nhiều công việc vẫn đồng ý cho người lao động đi làm trong dịp 30/4, 1/5. Tuy nhiên, không phải người lao động nào cũng biết cách tính lương chuẩn khi đi làm những ngày nghỉ lễ.



Năm nay, ngày 30/4 và 1/5 rơi vào thứ năm và thứ sáu. Theo như điều 115 Bộ Luật Lao động 2012 quy định thì người lao động sẽ được nghỉ làm và hưởng nguyên lương 2 ngày này. Ngoài ra, người lao động cũng nhận được quyền lợi tương tự trong những ngày nghỉ lễ khác trong năm như: ngày Quốc khánh, Tết dương lịch, giỗ tổ Hùng Vương...

Lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay.



Nếu các cơ quan, doanh nghiệp áp dụng lịch nghỉ cố định vào thứ 7, chủ nhật thì người lao động sẽ được nghỉ thêm 2 ngày sau 30/4 và 1/5, tức là nghỉ 4 ngày liên tiếp. Khi đó, người lao động dù ở nhà nghỉ ngơi nhưng vẫn có 100% lương như những ngày làm việc bình thường.

Theo điểm C, khoản 1 điều 97 Bộ Luật Lao động 2012, trong trường hợp người lao động đi làm dịp nghỉ lễ, ngoài lương cơ bản hàng ngày họ sẽ được nhận lương làm thêm giờ. Mức lương người lao động nhận tính theo giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm. Cụ thể, trong ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ có hưởng lương, ngoài tiền lương người lao động còn được hưởng thêm ít nhất 300% lương.

Ví dụ: Lương của chị A là 200.000 đồng/ngày. Do yêu cầu của công ty nên chị A tiếp tục ở lại làm nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Theo đó, tiền lương 1 ngày đi làm của chị A sẽ là: 300% x 200.000 đồng/ngày = 600.000 đồng/ngày. Công thêm số tiền lương ngày lễ, tổng số tiền lương chị A nhận trong 1 ngày sẽ là: 200.000 đồng/ngày + 600.000 đồng/ngày = 800.000 đồng/ngày.

Đi làm 30/4 và 1/5 người lao động sẽ được hưởng lương như thế nào?



Đối với những trường hợp người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương vào 30/4 và 1/5 nhưng phải làm bù vào thứ 7, chủ nhật; khi đó theo điểm b, khoản 1, điều 97 Bộ Luật Lao động 2012 họ sẽ được trả lương theo giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc ít nhất là 200%.





Ví dụ như chị A, mỗi ngày hàng tuần phải đi làm, chị N sẽ nhận được 200% x 200.000 đồng/ngày = 400.000 đồng/ngày. Tuy nhiên nên nhớ, người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi có sự đồng ý của người lao động.

