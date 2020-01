Đi ngang qua, gã yêu râu xanh nổi 'thú tính' cầm dao khống chế bé gái 8 tuổi vào nhà tắm hiếp dâm

Theo VTC thông tin, chiều 3/1, Công an tỉnh Thái Bình cho biết trên địa bàn xã Đông Sơn (Đông Hưng, Thái Bình ) đã xảy ra vụ việc bé gái dưới 16 tuổi bị một người đàn ông hiếp dâm. Nghi phạm được xác định là Lã Quý Phóng (SN 1975, trú tại thôn Bấc, xã Đông Sơn).

Lã Quý Phóng. Ảnh: Báo Thái Bình.



Cũng theo Công an tỉnh Thái Bình, trước đó đơn vị đã nhận được tin báo cũng như tố giác tội phạm từ người dân. Đến ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp và ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Lã Quý Phóng để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại Điều 142, Bộ luật Hình sự.

Theo Tổ Quốc, trước đó vào khoảng 17h chiều ngày 2/1, đối tượng Phóng khi đang đi ngang qua nhà cháu A. (SN 2012, cùng trú tại xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng) thì thấy cháu bé đang chơi với em trai tại nhà. Thú tính nổi lên, Phóng bất ngờ xông đến dùng dao uy hiếp cháu gái, sau đó kéo vào nhà tắm thực hiện hành vi hiếp dâm.



Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công xã Đông Sơn đã kịp thời đến gia đình để bảo vệ hiện trường, hỗ trợ cũng như phối hợp với gia đình đưa cháu bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình. Sau khi được sơ cứu, cháu A. được chuyển tiếp sang Bệnh viện Nhi Thái Bình để theo dõi trị liệu.

Phòng LĐ-TB&XH huyện Đông Hưng cho hay, cháu A có hoàn có hoàn cảnh khó khăn. Cháu đang sống cùng bà nội, bố mẹ đã ly thân. Theo xác minh ban đầu của cơ quan công an, đối tượng Phóng không nghề nghiệp, thường xuyên sống lang thang ở Bến xe thành phố Thái Bình. Đặc biệt, Phóng đã có 6 tiền án trong đó có 1 tiền án về tội hiếp dâm.



Hiện tại, vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.



Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm Trẻ em . Nguồn: THDT

Thùy Nguyễn (t/h)