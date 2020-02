Đi nhậu về, chồng bị vợ dùng dao mổ lợn đâm trọng thương

Ngày 12/2, Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết đang điều tra làm rõ sự việc người phụ nữ trên địa bàn dùng dao đâm chồng trọng thương.

Theo thông tin ban đầu trên báo Người Lao Động, khoảng 18h chiều ngày 11/2, anh Trần X.T. (SN 1983; ngụ thôn Thái Chấn Sơn, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc) đi nhậu về thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với vợ là chị Võ Thị H. (SN 1988).

Hai bên lời qua tiếng lại rồi dẫn đến xô xát. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, chị H. đã cầm con dao thường sử dụng để mổ lợn đâm một nhát vào ngực trái của chồng. Hậu quả là anh T. bị thương rất nặng.

Được biết, nạn nhân được những người xung quanh đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam trong tình trạng nguy kịch.

Nơi người chồng bị vợ dùng dao mổ lợn đâm trọng thương đang nằm điều trị. Ảnh: Báo Quảng Nam

Rất may, đến chiều 12/2, lãnh đạo Bệnh viện cho biết người đàn ông bị vợ dùng dao mổ lợn đâm trọng thương đã qua cơn nguy kịch.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc. Được biết, vợ chồng anh chị H. làm nghề giết mổ lợn tại địa phương. Con dao trong vụ án là dao anh T. vẫn dùng hàng ngày để mổ lợn.

Kiều Đỗ (t/h)