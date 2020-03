Top 6 địa chỉ khám cơ xương khớp uy tín tại TP.HCM

1. Bệnh viện Chợ Rẫy

Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt của cả nước. Trong đó, cơ xương khớp là một trong những thế mạnh của bệnh viện. Tại đây chia thành Nội Cơ xương khớp và Chấn thương chỉnh hình.

Sử dụng dịch vụ khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy , người bệnh sẽ được khám với các bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm, cùng với sự hỗ trợ đắc lực của hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại.

Dịch vụ khám bệnh về khớp tại Bệnh viện Chợ Rẫy như: gout; viêm cột sống dính khớp; thoái hóa khớp; viêm khoanh khớp vai; đau khớp vai, đau vai gáy; lupus ban đỏ, đau thắt lưng, đau xương khớp; thoát vị đĩa đệm, viêm khớp. Các bệnh về xương gồm loãng xương , đau nhức xương; viêm xương, gai xương, vôi hóa cột sống; chấn thương thể thao. Và các bệnh về cơ bao gồm chứng đau mỏi cơ; yếu cơ, loạn dưỡng cơ; viêm cơ, teo cơ.

Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Quận 11, TP HCM

Điện thoại: (08) 3863 2553/(08) 62934 226

Thời gian làm việc:

Thứ hai – thứ sáu: 7h-16h (không nghỉ trưa).

Chủ nhật: 7h – 11h.

Giá khám: 125.000 – 500.000 đồng/lần.

2. Bệnh viện Nhân dân 115

Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện đa khoa hạng 1. Bệnh viện ngày càng được đầu tư, nâng cấp và là địa chỉ khám chữa bệnh uy tính của nhiều bệnh nhân. Trong đó, chuyên khoa Cơ xương khớp – Bệnh viện Nhân dân 115 khám và điều trị các bệnh về hệ cơ xương khớp như viêm khớp dạng thấp; thoái hóa khớp; bệnh gout ; loãng xương…

Trang thiết bị kỹ thuật Bệnh viện Nhân dân 115 đang sử dụng là mát đo mật độ xương DSA; kính hiển vi soi dịch khớp; MRI (cộng hưởng từ); điện cơ (EGM); CT Scann 64 lát cắt kỹ thuật số; X-quang kỹ thuật số…

Địa chỉ: Số 527 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP HCM.

Thời gian làm việc: Sáng 7h – 12h; Chiều từ 13h – 16h.

3. Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM

Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM là bệnh viện (bệnh viện đại học) tuyến Trung ương. Nơi đây là một trong những bệnh viện hàng đầu tại khu vực phía Nam, có thế mạnh về Cơ xương khớp, đặc biệt là Nội Cơ xương khớp.

Bệnh viện khám và điều trị các bệnh lý hệ Cơ xương khớp như các bệnh khớp thoái hóa; bệnh lý phần mềm và rối loạn ngoài khớp; các bệnh khớp chuyển hóa; loãng xương và các biến chứng liên quan; các bệnh nhiễm khuẩn khớp, lao khớp; các bệnh khớp tự miễn; điều trị bằng thủ thuật….

Địa chỉ:

Cơ sở 1: Số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM.

Cơ sở 2: Số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP HCM.

Cơ sở 3: Số 221B Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP HCM.

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6: 5h – 16h30; thứ 7: 5h – 11h30.

4. Đơn vị Phẫu thuật xương khớp – Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh

Đơn vị Phẫu thuật xương khớp - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh sở hữu đội ngũ bác sĩ chuyên khoa xương khớp được đào tạo bài bản cùng với trang thiết bị y tế hiện đại. Hệ thống máy móc phục vụ hoạt động y tế hiện đại như máy CT scan, MRI, máy nội soi… bệnh nhân có thể yên tâm về quá trình chẩn đoán và điều trị tại đây.

Địa chỉ : B1-B3-B5 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, TP HCM.

Thời gian làm việc:

Thứ 2 đến thứ 7: Sáng 7h30 – 11h30; Chiều 11h30 – 17h.

Chủ nhật: 7h30 – 11h30.

5. Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM là đơn vị hàng đầu tại khu vực phía Nam trong điều trị các vấn đề về cơ xương khớp. Khoa Bệnh học Cơ xương khớp là nơi điều trị các ca bệnh nặng về xương khớp.

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, P.1, Quận 5, TP HCM

Thời gian làm việc:

Thứ2 - thứ 6: 6h30 – 20h

Thứ 7 – chủ nhật: 6h30 – 12h

6. Khoa Nội cơ xương khớp – Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Khoa Nội cơ xương khớp, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương được thành lập để đáp ứng nhu cầu khám và điều trị các bệnh về cơ xương khớp: viêm khớp, loãng xương, viêm gân cơ, bệnh gout và những phẫu thuật nhân tạo xương khớp…

Các dịch vụ được tiến hành tại bệnh viện là phẫu thuật vẹo cột sống; bó bột; phẫu thuật bàn chân; áo nẹo lưng cao; lấy nước dịch khớp; tiêm khớp; nẹp cánh bàn tay; phẫu thuật kết hợp xương; phẫu thuật thoát vị đĩa đệm…

Địa chỉ: 468 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, TP HCM.

Thời gian khám bệnh: 8h – 21h các ngày trong tuần.

4 điểm huyệt hữu ích dành cho người mắc bệnh gout.

