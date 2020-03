Top 6 địa chỉ khám cơ xương khớp uy tín tại Hà Nội

1. Bệnh viện Việt Đức

Bệnh viện Việt Đức là địa chỉ uy tín hàng đầu về thăm khám, phẫu thuật, phục hồi các bệnh bệnh về xương khớp. Các khoa xương khớp của bệnh viện được chia nhỏ để khám chữa bệnh bệnh được hiệu quả hơn. Cụ thể, tại bệnh viện Việt Đức có các khoa: Khoa Chi trên và Y học thể thao; khoa Chi dưới; khoa Chấn thương chung; khoa Khám xương và điều trị ngoại trú; khoa Cột sống.

Đội ngũ bác sĩ tay nghề cao, nhiều năm kinh nghiệm trong điều trị cơ xương khớp

Địa chỉ: 16 Phủ Doãn, Phường Hành Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Khám xương khớp từ thứ 2 đến thứ 6 (cuối tuần chỉ khám cấp cứu).

Thời gian làm việc cụ thể: Buổi sáng: 7h-11h30; Chiều 13h-17h.

2. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Trung tâm Y khoa số 1 – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (còn gọi là Phòng khám số 1) là địa chỉ khám bệnh Cơ xương khớp nổi tiếng với đội ngũ bác sĩ là chuyên gia, giảng viên của trường Đại học Y Hà Nội.

Tại đây được trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại hỗ trợ thăm khám bệnh cơ xương khớp. Bên cạnh đó, phòng khám còn trang bị hệ thống chụp cắt lớp 18 dãy và máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla đáp ứng đủ các yêu cầu chụp chiếu, xét nghiệm công nghệ cao.

Địa chỉ: Nhà A5, số 1 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội.

Khám Cơ xương khớp: từ thứ 2-thứ 7 (chỉ khám các buổi sáng).

3. Bệnh viện E

Bệnh viện E là bệnh viện Trung ương hạng I, luôn nỗ lực đi đầu trong công tác chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Trong đó, khoa Cơ – Xương – Khớp của bệnh viện là khoa chăm sóc, khám và điều trị bệnh xương khớp uy tín nhất nhì ở phu vực Hà Nội.

Bệnh viện E cung cấp dịch vụ khám và điều trị bệnh cơ xương khớp

Tại đây cung cấp nhiều dịch vụ khám và điều trị bệnh xương khớp như: khám và điều trị chứng thoái hóa khớp ; bệnh gout; viêm khớp dạng thấp; loãng xương ; đau thần kinh tọa; thoát vị đĩa đệm; gãy xương ; cung cấp thuốc men…

Địa chỉ: Số 87-89 Trần Cung, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2-thứ 6.

Buổi sáng: 7h-11h.

Buổi chiều: 13h -17h.

Cấp cứu 24/24.

4. Bệnh viện Bạch Mai

Khoa Cơ xương khớp là một đơn vị đầu ngành Nội khoa về Cơ xương khớp của cả nước, là nòng cốt trong các hoạt động của Hội thấp khớp học Việt Nam, Hội loãng xương Hà Nội.

Khoa Cơ xương khớp – Bệnh viện Bạch Mai có đầy đủ các khoa phòng chức năng: Tiêm khớp, Siêu âm khớp, nội soi khớp, tư vấn chuyên khoa, tập vận động, cấp cứu và phòng điều trị ban ngày.

Địa chỉ: số 78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội.

Khám Cơ xương khớp tất cả các ngày trong tuần. Cụ thể lịch làm việc như sau:

Phòng khám tại khoa Cơ xương khớp: Từ thứ 2 – thứ 7: Buổi sáng (6h30 – 12h); buổi chiều (13h30 – 18h).

Khoa khám bệnh: thứ 2-thứ 7.

Khám bệnh theo yêu cầu: Thứ hai- thứ 6 và Chủ nhật.

5. Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City

Khoa Cơ xương khớp – Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City được trang bị hệ thống trang thiết bị chẩn đoán đẩy đủ, hiện đại, đồng bộ bậc nhất tại Việt Nam như máy đo mật độ xương, X-quang kỹ thuật số, máy cắt lớp, máy chụp cộng hưởng từ…

Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City trang bị thiết bị khám chữa bệnh hiện đại

Địa chỉ: 458 Minh Khai, KĐT Times City, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Khám Cơ xương khớp: Thứ 2 – thứ 6 (8h-17h). Cấp cứu 24/24.

Thứ 7, Chủ nhật khám theo lịch của bác sĩ.

6. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, chuyên khám chữa bệnh về xương khớp, đi đầu trong việc đảm bảo chất lượng tốt nhất của quân đội toàn miền Bắc.

Khoa Cơ xương khớp – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Địa chỉ: Số 1 Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Lịch làm việc:

Thứ 2 – thứ 7: 7h -17h. Cấp ứu 24/24.

Chấn thương khớp cổ bàn chân có nguy hiểm?. Nguồn: Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội

Như Quỳnh (t/h)