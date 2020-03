Top 6 địa chỉ khám phụ khoa uy tín tại Hà Nội

Bạn có thể lựa chọn một trong các địa chỉ thăm khám phụ khoa dưới đây để nhận biết chính xác về tình trạng sức khỏe của mình, các bác sĩ sẽ đưa ra phương hướng điều trị phù hợp, kịp thời và an toàn.

Đi khám phụ khoa kịp thời giúp chị em nhận biết sớm các vấn đề Sức Khỏe của bản thân, có phương hướng điều trị thích hợp, ít gây ra biến chứng nguy hiểm. Dưới đây là top 6 địa chỉ thăm khám phụ khoa uy tín tại Hà Nội:

1. Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Bệnh viện Phụ sản Trương ương (trước đây là Viện C) là bệnh viện Phụ sản lớn nhất, đầu ngành về sản phụ khoa tại địa bàn Hà Nội với hàng nghìn lượt khám mỗi ngày.

Tại đây hội tụ các bác sỹ khoa sản có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm cùng với hệ thống trang thiết bị hiện đại, tân tiến nhất… Do đó, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về kết quả chẩn đoán siêu âm, xét nghiệm, chụp chiếu cũng như điều trị tại đây.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Địa chỉ: Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Số 43 Tràng Thi, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Lịch làm việc:

Từ Thứ hai – thứ bảy (7h – 17h).

Ngoài ra, Bệnh viện Phụ sản Trung ương còn có phòng khám theo yêu cầu tại địa chỉ 56 Hai Bà Trưng, Hàng Bông, Hà Nội. Làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (7h30 – 16h30).

2. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Cùng với Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện phụ sản Hà Nội được xem là một trong những bệnh viện chuyên khoa phụ sản lớn và uy tín ở khu vực miền Bắc.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cung cấp các dịch vụ như siêu âm 2D, 3D, 4D; tư vấn về các bệnh lý phụ khoa; tư vấn sức khỏe sinh sản; chụp X-quang tử cung – vòi trứng… bao gồm cả dịch vụ tự nguyện và BHYT

Địa chỉ: số 929 đường La Thành, phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Lịch làm việc:

Khoa khám bệnh: Từ thứ hai – thứ sáu (7h-16h30) tính phí khám bệnh bình thường.

Khoa khám bệnh: sau 16h30 hàng ngày và thứ bảy, chủ nhật sẽ tính phí khám bệnh dịch vụ.

Khoa dịch vụ: phục vụ tất cả các ngày trong tuần, 24/24, giá khám bệnh dịch vụ của dịch vụ.

3. Khoa Phụ sản – Bệnh viện Bạch Mai

Địa chỉ khám phụ khoa uy tín tiếp theo đó là Khoa Phụ sản – Bệnh viện Bạch Mai . Tại đây hội tụ đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao cùng bề dày kinh nghiệm, nên chị em hoàn toàn yên tâm khi thăm khám và điều trị tại đây.

Khám phụ khoa tại Bệnh viện Bạch Mai

Dịch vụ của khoa bao gồm khám, hội chẩn và xử trí các trường hợp có thai kèm theo bệnh nội, ngoại khoa nằm rải rác tại các viện, khoa phòng trong bệnh viện; phẫu thuật sản phụ khoa từ tuyến dưới chuyển đến; điều trị nội khoa các bệnh phụ khoa; phẫu thuật các bệnh về phụ khoa…

Địa chỉ: số 78 Giải phóng, Đống Đa, Hà Nội.

Lịch làm việc: Tất cả các ngày trong tuần, trừ chủ nhật. Cụ thể: Buổi sáng (6h30 – 12h); Chiều (13h30 – 18h).

4. Bệnh viện Việt Pháp

Bệnh viện Việt Pháp là bệnh viện quốc tế đầu tiên tại Hà Nội và miền Bắc Việt Nam. Đây là một trong những bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế do tập đoàn tư nhân sở hữu. Bệnh viện sở hữu đội ngũ chuyên gia y tế đa chuyên khoa người Việt Nam và nước ngoài, kết hợp trang thiết bị y tế mới nhất, đảm bảo thăm khám và điều trị các vấn đề về phụ khoa hiệu quả và an toàn.

Địa chỉ: số 1 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Lịch làm việc:

Từ thứ hai – thứ sáu: Buổi sáng (8h30 – 12h); Buổi chiều (13h30 – 17h30).

Thứ bảy: 8h30 – 12h.

Khoa cấp cứu làm việc 24/24.

5. Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Khoa Sản phụ khoa – Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc là một trong những chuyên khoa trọng yếu bởi 3 dịch vụ chính bao gồm: khám và điều trị phụ khoa; điều trị vô sinh hiếm muộn; thai sản và sinh con trọn gói.

Bệnh viện Hồng Ngọc

Bệnh viện sở hữu đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm; cơ sở vật chất hiện đại; dịch vụ y tế chất lượng… nên chị em có thể yên tâm khi khám phụ khoa tại đây.

Địa chỉ: số 55 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội.

Lịch làm việc: Từ thứ hai – chủ nhật (7h – 17h).

6. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Khoa Sản phụ khoa – Bẹnh viện Đại học Y Hà Nội cung cấp các dịch vụ: khám phụ khoa định kỳ; hỗ trợ sinh sản, vô sinh – hiếm muộn; khám và điều trị các bệnh lý viêm nhiễm ở âm đạo, cổ tử cung; khám và điều trị rối loạn tiền mãn kinh, mãn kinh; điều trị và phẫu thuật các bệnh lý sản phụ khoa khác…

Địa chỉ: Số 1 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội

Lịch làm việc:

Từ thứ hai – thứ năm. Sáng: 6h30 -12h; Chiều 13h30 – 16h30.

Thứ bảy: 6h30 – 12h.

Thứ sáu và chủ nhật nghỉ.

Bệnh lý viêm âm đạo: Nguyên nhân và cách điều trị. Nguồn: FBNC Vietnam

Như Quỳnh (t/h)