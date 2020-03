Top 6 địa chỉ khám phụ khoa uy tín tại TP.HCM

1. Bệnh viện Từ Dũ

Khoa Phụ khoa của Bệnh Viện Từ Dũ được thành lập từ năm 2000. Với nhiệm vụ chính là điều trị nội trú tất cả các bệnh về phụ khoa ; chuẩn bị tiền phẫu cho các bệnh nhân cần phẫu thuật liên quan đến phụ khoa; nội soi thai ngoài tử cung… Hiện nay, các bệnh mà khoa Phụ khoa – Bệnh viện Từ Dũ chuyên trị là viêm nhiễm đường tình dục; rong kinh, rong huyết, tiền mãn kinh; động thai, hư thai, lưu thai…

Bệnh viện Từ Dũ

Địa chỉ:

227 Cống Quỳnh, Quận 1, TP.HCM

284 Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM

191 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP HCM

Lịch làm việc:

Thứ 2 – thứ 6: 7h – 16h30

Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ khoa không làm việc.

2. Bệnh viện Phụ sản Mekong

Bệnh viện Phụ sản Mekong là bệnh viện chuyên khoa sâu về sản phụ khoa và nhi sơ sinh. Tại đây được trạng bị thiết bị y tế, cơ sở vật chất và đội ngũ nhân sự với 100% giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ của khoa sản bệnh viện Đại học Y dược TP HCM.

Ngoài ra, bệnh viện phụ sản Mekong còn sở hữu hệ thống trang thiết bị hiện đại như máy phẫu thuật nội soi, X-quang, máy gây mê và giúp thở, xét nghiệm sinh hóa, sinh học phân tử… kết hợp với cơ sở hạ thầng rộng rãi, thoáng mát giúp chăm sóc Sức Khỏe người phụ nữ một cách toàn diện nhất.

Địa chỉ: 243-243A-243B Hoàng Văn Thụ, P1, Quận Tân Bình

Lịch làm việc:

Khám thường: Từ thứ hai đến chủ nhật (7h-11h buổi sáng; 12h30 – 16h buổi chiều)

Khám ngoài giờ: từ thứ hai đến thứ bảy (17h-20h)

Khám vip: từ thứ hai đến thứ bảy. Buổi sáng (8h-11h); buổi chiều (14h-16h)

3. Bệnh viện Hùng Vương

Bệnh viện Hùng Vương là một trong những bệnh viện phụ sản uy tín và lâu đời nhất ở TP HCM. Nơi đây là địa chỉ tin cậy để chị em thăm khám phụ khoa, khám thai và sinh đẻ.

Bệnh viện Hùng Vương

Địa chỉ: 128 Hồng Bàng, P12, Quận 5, TP HCM

Lịch làm việc:

Từ thứ hai đến thứ sáu: 6h15 – 18h30

Thứ bảy và chủ nhật: Sáng (6h45 – 10h30); Chiều (12h45 – 16h30)

4. Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM

Bệnh viện Đại học Y dược có nhiều cơ sở và cơ sở 1 là nơi chuyên khám phụ khoa. Bệnh viện hoạt động theo mô hình tiên tiến kết hợp Trường – Viện. Với đội ngũ y bác sĩ giàu chuyên môn và trang thiết bị y tế hiện đại, Bệnh viện Đại học Y Dược luôn là địa chỉ chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ có thể tin tưởng.

Địa chỉ: Số 215 đường Hồng Bằng, Phường 11, Quận 5, TP HCM

Lịch làm việc:

Từ thứ hai đến thứ 6: 6h30 – 16h30

Thứ bảy: 6h30 – 12h

Chủ nhật, ngày lễ: nghỉ

Cấp cứu 24/24

5. Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc

Nằm trong số các bệnh viện sinh sau đẻ muộn nhưng kể từ khi đi vào hoạt động từ năm 2011 đến nay, Bệnh viện Quốc tế Hạnh phúc luôn nằm trong top những bệnh viện cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao. Trong đó, bệnh viện được đánh giá khá tốt về chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là thăm khám phụ khoa.

Khám phụ khoa tại Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc

Địa chỉ: 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP HCM

Lịch làm việc: Từ thứ 2 - thứ 7 (8h-20h)

6. Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng nằm trong số những bệnh viện có lịch sử lâu đời. Do đó, nơi đây cũng là địa chỉ thăm khám phụ khoa chị em có thể hoàn toàn tin tưởng.

Địa chỉ: Số 1 Nơ Trang Long, P7, Q. Bình Thạnh, TP HCM

Lịch làm việc:

Khám thường: Từ thứ 2 - thứ 6: Buổi sáng (7h-12h); buổi chiều (13h-16h). Khám yêu cầu: T7, CN (7h-11h30)

Khám dịch vụ: Từ thứ 2 - thứ 6: Buổi sáng (7h-12h); buổi chiều (13h-16h)

Khám ngoài giờ: Từ thứ 2 - Chủ nhật (16h-19h)

Cách chữa khỏi viêm nhiễm nấm ngứa vùng kín hoàn toàn từ lá ổi. Nguồn: Sức Khỏe và Gia Đình

Như Quỳnh (t/h)