Top 6 bệnh viện khám thận uy tín tại Hà Nội

1. Bệnh viện thận Hà Nội

Bệnh viện thận Hà Nội có chức năng chính là cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội và ngoại trú theo chuyên ngành thận học – tiết niệu cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội và các vùng lân cận. Bệnh viện đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồng thời chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật trong điều trị bệnh. Bệnh viện thận Hà Nội tổ chức áp dụng các phương pháp lọc máu ngoài thận trong điều trị bệnh nhân thận nhân tạo, thẩm phân phúc mạc, lọc máu liên tục.

Địa chỉ: 70 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Lịch làm việc:

Thứ 2 – thứ 6 (7h30 – 17h30)

Thứ 7 và chủ nhật không làm việc.

2. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị và phẫu thuật hệ Tiết niệu bao gồm các bệnh lý Ung thư đường niệu; các dị tật của hệ thống tiết niệu; sỏi tiết niệu; chấn thương đường tiết niệu; các bệnh lý vô sinh , thiểu năng sinh dục nam; chuẩn bị, phẫu thuật và điều trị bệnh nhân ghép thận.

Khoa Tiết niệu - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là nơi đầu tiên trong cả nước triển khai kỹ thuật mổ nội soi u phì đại tuyến tiền liệt và u bàng quang. Khoa đã thực hiện gần như tất cả các kỹ thuật chuyên sâu về Tiết niệu như phẫu thuật nội soi, tán sỏi thận qua da, cắt bàng quang tuyến tiền liệt toàn bộ, tạo hình bàng quang, ghép thận.

Địa chỉ:

Cổng 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội: Dành cho khách đến làm các công việc giấy tờ, hành chính.

Cổng 16-18 Phủ Doãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội: Dành cho bệnh nhân có nhu cầu khám và điều trị tại các Khoa khám bệnh, Khoa cấp cứu...

Cổng 8 Phủ Doãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội: Dành cho bệnh nhân có nhu cầu khám và điều trị tại Khoa Điều trị theo yêu cầu 1C

Lịch làm việc: Người bệnh có thể đăng kí khám với các bác sĩ chuyên khoa Thận – Tiết niệu vào các ngày trong tuần từ thứ 2 – thứ 6 trong giờ hành chính.

Buổi sáng: 7h-12h

Buổi chiều: 13h30 – 16h

3. Khoa Thận tiết niệu – Bệnh viện Bạch Mai

Khoa Thận tiết niệu – Bệnh viện Bạch Mai là chuyên khoa đầu ngành trong cả nước với nhiều hoạt động đa dạng trong khám và chữa bệnh nội trú và ngoại trú, đào tạo chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế.

Nhiều kỹ thuật hiện đại được áp dụng vào điều trị cho bệnh nhân như kỹ thuật siêu lọc máu, lọc máu cấp cứu, lọc màng bụng liên tục ngoại trú, kỹ thuật lọc huyết tương, tán sỏi ngoài cơ thể, ghép thận và quản lý bệnh nhân sau ghép thận đã trở thành thường quy…

Khám thận tại Bệnh viện Bạch Mai

Địa chỉ: Tầng 5 nhà P (tòa nhà Việt Nhật), số 78 Giải phóng, Đống Đa, Hà Nội

Lịch làm việc:

Từ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần

Buổi sáng: 7h30 – 11h30

Buổi chiều: 13h30 – 16h30

4. Khoa Ngoại – Bệnh viện Bưu Điện

Khoa Ngoại – Bệnh viện Bưu Điện hội tụ đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm, mổ thành thạo các kỹ thuật cao và chuyên khoa sâu. Các dịch vụ về thận tại Khoa Ngoại – Bệnh viện Bưu Điện như tán sỏi nội soi, tán sỏi ngoài cơ thể, mổ nội soi lấy thận, lấy thận qua da, mổ nội soi cắt u tuyến tiền liệt, mổ nội soi cắt u bàng quang, mổ nội soi cắt nang thận, mổ và tán sỏi đường mật…

Địa chỉ:

Cơ sở 1: 49 Trần Điền, Hoàng Mai, Hà Nội

Cơ sở 2: Số 1 Yên Bái 2, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lịch làm việc:

Thứ 2 – thứ 7 (8h -17h). Cấp cứu 24/24

5. Khoa Thận - tiết niệu – Bệnh viện E Hà Nội

Bệnh viện E là bệnh viện đa khoa Trung ương hạnh I trực thuộc Bộ Y tế nằm ở phía Tây Bắc Hà Nội. Khoa Thận – tiết niệu của bệnh viện ngoài kỹ thuật chạy thận nhân tạo còn có công nghệ tán sỏi niệu quản qua nội soi ngược dòng bằng laser – kỹ thuật được khoa ứng dụng hiệu quả. Kỹ thuật tán mọi loại sỏi với kích thước lớn mà không gây tổn thương niệu quản và thời gian nằm viện ngắn.

Bệnh viện E Hà Nội

Địa chỉ: Số 87 – 89 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội

Lịch làm việc: Thứ 2 – Chủ nhật (7h -20h)

6. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam là bệnh viện tuyến cuối của quân đội ở khu vực phía Bắc. Tại đây, khoa Ngoại tiết niệu đã điều trị thành công cho nhiều trường hợp bệnh nhân mắc sỏi thận bằng phương pháp: điều trị sỏi thận kích thước lớn, sỏi bán san hô bằng sóng xung kích (máy phá sỏi ngoài cơ thể) kết hợp nội soi đặt stent JJ niệu quản; lấy sỏi thận qua da.

Địa chỉ: Số 1 Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Lịch làm việc: Thứ 2 - Chủ nhật (7h -20h)

Như Quỳnh (t/h)