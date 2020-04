Gợi ý những địa điểm du lịch 30/4-1/5 cực hấp dẫn ở miền Bắc du khách không thể bỏ lỡ

30/4-1/5 du lịch Sapa

Còn gì thú vị hơn khi tận dụng những ngày nghỉ lễ 30/4-1/5/2020 để đến Sa Pa. Năm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, Sa Pa (Lào Cai) đủ khả năng làm xiêu lòng du khách ngay từ giây phút đặt chân lên nơi đây. Là tín đồ mê phượt và chụp ảnh, bạn có thể ghé thăm: đỉnh Fansipan - Nóc nhà Đông Dương, bản Cát Cát, nhà thờ đá Sapa cổ kính, Thung Lũng Mường Hoa, Núi Hàm Rồng, Cổng trời trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ, Thác Bạc, Hang Tiên, Sun Plaza Sapa, Bản Tả Van, Lao Chải, Sâu Chua, Thanh Kim.





Du lịch đảo Cô Tô-Quảng Ninh



Cô Tô được nhiều người xem là hòn đảo xinh đẹp nhất vịnh Bắc Bộ, với những bài biển hoang sơ, bờ cát dài trắng mịn cùng làn nước trong xanh. Tại đây bạn có thể nghỉ dưỡng ở những khách sạn có view đẹp, tắm biển cũng như tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn như câu mực vào buổi đêm, trèo lên ngọn hải đăng ngắm nhìn cảnh mây nước xung quanh… Nghỉ lễ 4 ngày trong dịp 30/4-1/5 là “quá đã” để trải nghiệm với Cô Tô rồi, phải không nào.





Mộc Châu- Sơn La

Rời xa thành phố ồn ào, náo nhiệt, về với Mộc Châu du khách sẽ thỏa sức hít căng lồng ngực, tận hưởng không khí trong lành nơi đây. Không khí se se lạnh trong làn sương mù dày đặc cùng cảnh quan kì vĩ, những đồi chè xanh mướt hay những ngôi làng xinh xắn ven đường là nét đẹp độc đáo, mời gọi du khách đến đây trải nghiệm.





Du lịch Cát Bà-Hải Phòng

Cát Bà cũng là gợi ý không tồi cho bạn trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 này. Là nơi giao hòa vẻ đẹp giữa rừng và biển, tới đây du khách vừa được khám phá cánh rừng nguyên sinh với nhiều loài động thực vật phong phú, vừa được tắm mát ở những bãi biển đẹp với làn nước xanh mát.





Thung Nai-Hòa Bình

Sau những ngày giãn cách xã hội , kì nghỉ 30/4-1/5/2020, du khách có thể ghé thăm hòn đảo này. Thung Nai được ví như Vịnh Hạ Long trên cạnh, với vẻ đẹp hoang dại cùng phong cảnh nước non hữu tình.





Mai Châu-Hòa Bình

Một địa điểm khác được khuyên nên ghé thăm trong dịp lễ 30/4-1/5 khi đến Hòa Bình là Mai Châu. Nơi này khí hậu quanh năm ôn hòa, mát mẻ cùng với nét văn hóa ẩm thực đa dạng. Bên cạnh đó, bạn sẽ thỏa sức đắm chìm trong những cánh rừng bát ngát hoa đào, hoa mận trắng tinh khôi hay những cánh rừng hoa ban đẹp mộng mơ.





Cao nguyên đá Đồng Văn-Hà Giang

Địa điểm này không còn quá xa lạ với những ai đam mê du lịch. Dịp 30/4-1/5 chắc hẳn cao nguyên đá Đồng Văn sẽ không thể thiếu trong danh sách khám phá của giới trẻ. Cao nguyên đá trải dài trên 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang, cùng với nền văn hóa độc đáo của người dân tộc H'mông, Lô Lô, Dao, Pu Péo.



Nếu có thời gian, bạn đừng quên ghé thăm nhà của Pao, ngôi nhà nổi tiếng trong phim "Chuyện của Pao" nằm giữa thung lũng Sủng Là, Đồng Văn. Đây là ngôi nhà cổ của ông Mua Súa Páo, là tài sản thuộc tầng lớp quý tộc xưa với tuổi đời gần 100 năm. Nếu có thời gian, bạn đừng quên ghé thăm nhà của Pao, ngôi nhà nổi tiếng trong phim "Chuyện của Pao" nằm giữa thung lũng Sủng Là, Đồng Văn. Đây là ngôi nhà cổ của ông Mua Súa Páo, là tài sản thuộc tầng lớp quý tộc xưa với tuổi đời gần 100 năm.

Hay, ghé thăm Dinh thự vúa mèo Vương Chí Sình, tọa lạc trên một đỉnh đồi nhỏ thuộc xã Tà Phìn, huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang. Dinh thự vua mèo mang kiến trúc của 3 nền văn hóa Trung Quốc, Pháp và người dân tộc H'mông.

Và còn rất nhiều những địa điểm khác du khách có thể đặt chân đến trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Tuy nhiên, giữa bối cảnh đất nước vẫn đang trong những ngày căng thẳng vì dịch bệnh COVID-19, bạn hãy lựa chọn điểm đến nào thành bình, ít ồn ào và đông người nhằm đảm bảo cuốc vui, cũng như giữ an toàn Sức Khỏe cho bản thân.

Your browser does not support HTML5 video.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ra sao?| VTC14



Minh Tú (t/h)