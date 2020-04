Bật mí những địa điểm du lịch miền Trung yên bình, thích hợp cho kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Đảo Bình Ba - Nha Trang

Thành phố biển Nha Trang đã trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách trong nước và quốc tế. Một trong những nơi mà bạn nên đến là đảo Bình Ba hay còn gọi là đào Tôm Hùm. Đảo có diện tích nhỏ, chỉ trên 3km2 và mới được luật pháp cấp phép du lịch nên nơi đây vẫn còn hoang sơ, yên bình. Bạn có thể tham gia các hoạt động vui chơi như lặn ngắm san hô, lên các bè nuôi tôm hùm bắt và nướng tôm ngay tại bè, hay có thể mặc áo phao lênh đênh trên biển nhâm nhi bữa tối…





Eo Gió - Bình Định





Eo Gió cũng là điểm đến thú vị dành cho du khách trong dịp lễ 30/4-1/5. Chung quanh bao bọc bởi những dãy núi hình cánh cũng khiến khung cảnh nơi đây trở nên kỳ vĩ, hoang sơ đến lạ thường. Nơi đây cũng chỉ là một vùng biển nhỏ, hoang sơ chưa được đưa vào khai thác du lịch nên các dịch vụ ở đây chưa mấy phát triển.





Ghềnh đá đĩa - Phú Yên

Ghềnh đá đĩa là một trong rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng ở Phú Yên. Thiên nhiên hùng vĩ, đẹp đến nao lòng cùng với những ghềnh đá được xếp ngay ngắn bên bờ biển, y hệt như bàn tay con người tạo nên.





Nghệ An

Dịp lễ 30/4-1/5 bạn có thể ghé thăm Nghệ An với các địa điểm du lịch như Cửa Lò, Đền Cuông trên núi Mộ Dạ, nơi Thục phán An Dương Vương tuẫn tiết, cùng với giếng Ngọc Mỵ Châu, du khách cũng có thể ghé khu sinh thái Diễn Lâm, Hồ Xuân Hương có rừng thông soi bóng xuống hồ,…



Cách thành phố Vinh về phía Tây, ban có thể đến với quê hương của Bác Hồ ở huyện Nam Đàn. Hay ghé thăm cụm di tích lịch sử quảng trường Hồ Chí Minh, đền thờ – lăng mộ Quan Hoàng Mười và du lịch khám phá với Vườn quốc gia Pù Mát, nơi có nhiều động vật quý và những dòng thác hùng vĩ. Đặc sản xứ Nghệ vô cùng tuyệt vời, đậm đà nét văn hóa miền Trung ân tình như bánh canh, cháo lươn Vinh, cơm lam, nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn, cam Xã Đoài,…





Hà Tĩnh

Đến với Hà Tình, bạn không thể bỏ qua chùa Hương Tích nằm trên dãy núi Hồng Lĩnh, thuộc huyện Can Lộc. Hồ Kẻ Gỗ cũng là gợi ý thú vị khi ghé thăm Hà Tĩnh. Chiều dài của hồ là 29 km, xunh quanh hồ cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp đã trở thành một khu bảo tồn thiên nhiên.

Nhân ngày lễ 30/4-1/5, du khách hãy bớt chút thời gian đến với ngã ba Đồng Lộc, di tích lịch sử nổi tiếng của tỉnh này. Đây là nơi yên nghỉ của 10 cô gái trên đồi, cạnh hố bom năm xưa xanh mướt màu xanh cây lá, vi vút tiếng thông reo, tượng đài liệt sỹ vẫn còn lưu danh 10 cô gái Anh hùng. Đặc sản của vùng đất Hà Tĩnh là bưởi Phúc Trạch, kẹo cu đơ, bánh đa vừng, bánh bèo...

Ngoài ra, du khách cũng có thể lựa chọn đến Động Phong Nha ở Quảng Bình. Vũng Chùa- Đảo Yến để viếng thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hay đến với Huế mộng mơ với những Chùa Thiên Mụ, sông Hương, sống trong khung cảnh Đại Nội Huế một thời vàng son,… đều rất phù hợp khi đi nghỉ dưỡng vào dịp lễ 30/4-1/5/2020.



Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ra sao?| VTC14



Minh Tú (t/h)