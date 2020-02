Tiết trời ấm áp, đừng bỏ lỡ những địa điểm du lịch tương đối lý tưởng này mùa dịch Covid-19

Thời tiết ở nhiều nơi đang có xu hướng trở nên ấm áp, nắng vàng trải dài khắp cả nước. Đây là thời điểm khá hợp để đi du lịch, tuy nhiên do lo ngại về COVID-19 nên người dân vẫn nên lựa chọn điểm đến cẩn thận.

Trong những ngày gần đây, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thời tiết nhiều, tỉnh thành trên cả nước có xu hướng ấm áp, dịu mát. Hiện tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam đã có tiến triển khả quan hơn, 16 ca dương tính với virus đề đã được xuất viện. Sau một khoảng thời gian dài "kìm chân" vì lo ngại dịch bệnh viêm phổi cấp đây là thời điểm khá thích hợp mà chúng ta có thể rục rịch chuẩn bị du lịch.

Trước đó, theo Zing , Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã chính thức công bố Liên minh kích cầu du lịch Việt Nam, tạo tiền đề để khôi phục ngành du lịch đang chịu ảnh hưởng nặng nề vì dịch bệnh. Theo Trưởng ban Truyền thông Hiệp hội Du lịch Việt Nam, ông Nguyễn Công Hoan cho biết 4 tỉnh được chọn tham gia kích cầu đều được đảm bảo yếu tố an toàn.

Phú Yên - mảnh đất cổ tích "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"

Sau khi những thước phim đẹp như mơ về mảnh đất Phú Yên xuất hiện trong bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", nơi đây đã nhanh chóng trở thành điểm đến ưa thích của những tín đồ mê "sống ảo".

Nếu đến Phú Yên, đừng bỏ lỡ chuyến thăm tới Gành Đá Dĩa. Những khối đá hình lục giác xếp chồng lên nhau như tổ ong một cách tự nhiên đã tạo nên một địa điểm check-in tuyệt đẹp. Từ những mỏm đá lục giác, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn ra biển, thư thái ngồi thư giãn, suy ngẫm giữa tiết trời dịu mát, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào.

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn là điểm đến lý tưởng dành cho những người đam mê lịch sử, kiến trúc thời xưa. Nằm trên núi Nhạn bên bờ sông Ba, là một công trình kiến trúc cổ của người Chăm, được xây dựng bằng gạch nung và xếp liền khít không thấy mạch hồ. Ghé thăm tháp Nhạn, du khách được nhìn ngắm một nét đẹp cổ kính tâm linh giữa lòng thánh phố, tận hưởng không khí trong lành, thoáng đãng.

Tất nhiên không thể không kể đến địa điểm Gành Ông, Bãi Xép, là nơi ghi hình thước phim quay về tuổi còn thơ, vô tư lự thả diều trong bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của đạo diễn Victor Vũ. Men chân theo lối nhỏ, du khách có thể dạo chơi giữa thảm cỏ xanh rộng, hai bên đường là những bụi xương rồng hoang dại. Đi hết lối là biển xanh kỳ vĩ, rộng lớn hiện ra trước mắt, với từng con gió mặn nhẹ nhàng vuốt ve mặt. Dù là dừng chân bất kì chỗ nào, du khách cũng có thể chụp cho mình một bức hình ăn ý.

Quy Nhơn, Bình Định - "đất võ" một thời

Hiện tại, Quy Nhơn, Bình Định đã trở thành một điểm đến du lịch nổi tiếng, được đầu tư chăm chút với nhiều lựa chọn cho du khách. Đến Quy Nhơn, nhất định du khách phải ghé thăm Eo Gió, đứng trên đỉnh các mỏm đá mà phóng tầm mắt về phía xa để chiêm ngưỡng một eo biển nhỏ được che chắn bởi những dãy núi hình cánh cung. Nhờ gió và sóng biển, nơi đây đã trở thành vùng có chim yến đảo nhiều thứ hai ở Việt Nam, với 19 hang chim yến.

Bãi tắm Hoàng Hậu được nhiều du khách tìm đến bởi nơi đây có những hòn đá to tròn, nhẵn mịn như quả trứng rất độc đáo. Đây được coi là một trong những điểm ngắm bình minh và hoàng hôn đẹp nhất nhì Quy Nhơn, với khung cảnh tĩnh lặng, nên thơ. Ngoài ra còn có "hòn ngọc quý" Cù lao Xanh, cách trung tâm thành phố khoảng 25km. Đứng trên ngọn hải đăng cổ kính hơn 100 năm tuổi, du khách có thể thư thái ngắm nhìn toàn cảnh bãi biển xanh ngắt đẹp mê lòng người.

Gia Lai - vùng đất Tây Nguyên huyền ảo, kì bí

Vùng đất Tây Nguyên luôn ẩn chứa một sự hấp dẫn kỳ lạ đối với những kẻ ưa du lịch khám phá. Trong đó, phải kể đến Gia Lai - Phố Núi với những nương cà phê trĩu hạt, đồi chè xanh ngắt ẩn hiện đằng sau là dãy núi trùng điệp. Hồ T'Nưng nổi tiếng với câu hát "Không dám nhìn vào đôi mắt ấy... Đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy" là một trong những hồ tự nhiên đẹp nhất tỉnh Gia Lai. Từ miệng núi lửa đã ngưng hoạt động từ lâu, hồ T'Nưng rộng khoảng hơn 220ha, với làn nước bao la xanh biếc, như viên ngọc sáng nằm lọt thỏm giữa rừng cây núi đồi. Kế bên Biển Hồ là Biển Hồ Chè, với những cây chè xanh mơn mởn phủ kín không gian, kế bên những hàng thông thẳng tắp bao lấy con đường chạy giữa đồi chè.

Kế đó phải ghé thăm núi lửa Chư Đăng Ya nằm cách TP. Pleiku khoảng 30km, nhìn xa như một tấm thảm rực sắc xanh. Chư Đăng Ya là một ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động từ xưa, bao phủ bởi lớp đất đỏ bazan thích hợp phát triển nhiều loại cây trồng. Phong cảnh hoang dã nhưng không kém phần hùng vĩ sẽ là địa điểm lý tưởng cho những ai mê phượt, thích khám phá thiên nhiên.

Đắk Lắk - ngắm hoa cà phê nở trắng tinh khôi

Đắk Lắk là một trong những tỉnh lớn nhất ở Tây Nguyên, với khí hậu hai mùa rõ rệt. Nếu du khách có dự định ghé thăm Đắk Lắk thì bây giờ là thời điểm thích hợp nhất. Mùa khô của Đắk Lắk thời tiết không quá khó chịu, không lo mưa khiến đường đất lầy lội, có nhiều lễ hội vui chơi và được ngắm hoa cà phê nở trắng tinh khôi.

Đã ghé thăm Đắk Lắk thì nhất định phải ghé thăm Buôn Đôn, nơi những chú voi rừng to lớn được thuần dưỡng. Đây cũng là nơi du khách được khám phá những bản sắc văn hóa đặc biệt của người dân Tây Nguyên.

Tại Đắk Lắk còn có Hồ Lắk là hồ nước ngọt lớn nhất ở Tây Nguyên, lớn hơn cả Biển Hồ tại Gia Lai. Gần ngày Hồ Lắk là tảng đá Voi Mẹ khổng lồ, kỳ vị, là điểm đến cực kỳ thu hút khách du lịch ưa mạo hiểm, thích leo trèo. Thời điểm này cũng là lúc những bông hoa cà phê bung nở, tạo khung cảnh trắng tinh khôi như tuyết phương Tây, khiến du khách cứ thế mà mải mê đi dọc lối mòn tận hưởng vẻ đẹp dịu dàng của loài hoa đặc sản.

Chi Nguyễn (t/h)