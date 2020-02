Thông tin mới nhất vụ truy bắt Tuấn `khỉ`: Đối tượng bị tiêu diệt ở đâu?

Công an đã bắn hạ Tuấn “khỉ” ở cự ly 3 mét khi đối tượng này đang sử dụng súng AK báng xếp chứa đầy đạn chống trả. Tuấn “khỉ” bị tiêu diệt ở Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh).

Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (CO2, Bộ Công an ) và các lực lượng chức năng vây bắt Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”, 33 tuổi, ngụ tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) tại một căn nhà hoang gần Cầu Xáng, xã Bình Mỹ, huyện Hóc Môn. Địa điểm Tuấn “khỉ” bị vây bắt cách huyện Củ Chi khoảng 10 Km.

Căn nhà mà Tuấn “khỉ” lẩn trốn nằm ở khu đất rộng nhiều hecta, có nhiều người dân sinh sống. Trước đó, cơ quan chức năng lên kế hoạch tổ chức vây bắt Tuấn “khỉ” cẩn thận. Đồng thời di tản người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm một cách bí mật.

Lực lượng chức năng vây bắt Tuấn "khỉ"

Tối 13/2, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tiếp cận căn nhà, vây bắt Tuấn “khỉ”. Vì xác định được đối tượng có vũ khí quân dụng là súng AK báng xếp nên lực lượng chức năng tiến hành vây bắt từ từ, cẩn trọng để tránh mọi thiệt hại về người.

Đến khoảng 22h50 ngày 13/2, lực lượng chức năng mặc áo giáp chống đạn, được trang bị vũ khí đã áp sát căn nhà hoang ở cự ly gần. Bên ngoài, nhiều lực lượng chức năng khác yểm trọ, bao vây.

Đến rạng sáng ngày 14/2, tiếng súng AK vang lên khiến nhiều người dân sống quạnh đó giật mình. Tiếng súng phát ra từ khu vực căn nhà hoang nơi Tuấn “khỉ” lẩn trốn. Ngay lập tức, một loạt đạn bắn trả, Tuấn “khỉ” bị tiêu diệt. Lực lượng chức năng an toàn tuyệt đối.



Xác định Tuấn “khỉ” đã bị tiêu diệt, lực lượng chức năng ập vào bên trong hiện trường, mỏ đèn kiểm tra. Bên cạnh thi thể Tuấn “khỉ” là súng AK báng xếp còn nhiều đạn.

Tuấn "khỉ" đã bị tiêu diệt

Theo tin từ Bộ Công an, Tuấn “khỉ” đã nổ súng chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt. Xác định đối tượng không ý muốn đầu hàng và có hành động chống trả quyết liệt nên lực lượng chức năng đã bắn gục đối tượng từ cự ly 3 mét.

Để triển khai hành động tối ngày 13/2, Công an đã tiến hành cắm chốt trên đường Tỉnh lộ 15 (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi). Đoạn đường Tỉnh Lộ 15 bị phong tỏa dài khoảng 3km, kéo dài đến xã Bình Mỹ, xã Tân Thạnh Đông. Việc phong tỏa đoạn đường này vì nó dẫn ra Hóc Môn – nơi Tuấn đang ẩn náu.

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành khám nghiệm tử thi đối tượng Lê Quốc Tuấn.

