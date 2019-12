Thông tin cần biết về địa điểm xét xử lưu động vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại

Vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại sẽ đưa ra xét xử đúng theo kế hoạch bắt đầu từ ngày 26/12 đến ngày 28/12. Sau buổi làm việc giữa các cơ quan tổ tụng, VKSND tỉnh Điện Biên quyết định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tại sân vận động TP Điện Biên Phủ

Sân vận động Điện Biên Phủ nằm tại phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ. Sân vận động này có sức chứa khoảng 10.000 người. Với sức chứa lớn như vậy có thể đảm bảo được cho rất nhiều người dân trong tỉnh, cơ quan báo đài đến tham dự phiên xét xử.

Công tác chuẩn bị trước phiên xét xử vụ nữ sinh giao gà (Video Vietnamnet

Được biết, sáng ngày 25/12, nhiều cán bộ TAND tỉnh Điện Biên và gần 30 chiến sĩ quân đội đã chở bàn ghế, phông bạt từ tòa án tỉnh ra vận động TP Điện Biên Phủ để thiết kế khu xét xử lưu động.

bị cáo. Khu xét xử lưu động tại sân vận động được thiết kế đầy đủ trang thiết bị dành cho HĐXX, bục khai báo, khu vực dành cho các bị cáo, khu vực của người tham gia tố tụng, khu vực dành cho gia đình bị hại, gia đình

Lều bạt đã được căng xong

Đến sáng nagfy 26/11, tất cả cơ sở vật chất như tăng âm, loa đài, bàn ghế, trang thiết bị chiếu lời khai của các bị cáo, ô dù che mưa nắng… đã được dựng hoàn thiện.

Liên quan đến công tác chuẩn bị tại địa điểm xét xử lưu động, ông Phạm Văn Nam – Chánh án TAND tỉnh Điện Biên (chủ tọa phiên tòa ngày mai) cho biết: “Chúng tôi đã thiết kế khu vực xét xử như một phòng xử bình thường. Lực lượng chức năng bố chí khoảng 100 băng ghế cho những người đến tham dự phiên xử”.

Bàn ghế đã được xếp trong lều bạt trước phiên xử

Theo tờ Tuổi trẻ, sân vận động TP Điện Biên Phủ rộng 4.000m2, có sức chứa khoảng 6.000 người nên người dân có thể thoải mái theo dõi phiên xử mà không sợ bị kích không gian như trong phòng xử tại tòa án. Tuy nhiên, để đảm bảo phiên xử diễn ra an toàn, người dân phải đứng đúng vị trí quy định và có sự giám sát của lực lượng công an tỉnh Điện Biên.

Trong vụ án ngày mai, 9 bị cáo bị đưa ra xét xử đều trú Điện Biên là: Vì Văn Toán (37 tuổi, chủ mưu), Bùi Văn Công và vợ là Bùi Thị Kim Thu (cùng 44 tuổi), Vương Văn Hùng (35 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi), Lường Văn Hùng (28 tuổi), Lường Văn Lả (27 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi).

Các khu vực dành cho từng nhóm đối tượng được phân rõ ràng

Các bị cáo bị truy tố với 6 tội danh: Giết người ; Hiếp dâm; Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Không tố giác tội phạm. Trong đó 6/9 bị can bị truy tố với khung hình phạt tử hình.

Cũng theo Chánh án TAND tỉnh Điện Biên, để phiên xử diễn ra đúng thời gian, ngày 25/5, cơ quan chức năng đã bắt tạm giam bị cáo Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi).

Thu Nga (t/h)