Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 'Quân Vương Bất Diệt' của Lee Min Ho vẫn leo top 1 trending

Ngày cuối tháng 2, dự án truyền hình "Quân Vương Bất Diệt" (The King: The Eternal Monarch) đã tung ra teaser đầu tiên. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của mỹ nam Lee Min Ho sau một thời gian dài vắng bóng. Dù chưa tiết lộ nhiều, teaser trên đã làm cư dân mạng Hàn Quốc và nhiều nước khác sôi sục vì vẻ đẹp trai quyến rũ của tài tử này.

Chỉ vừa ra mắt, teaser phim mới của Lee Min Ho đã được trending No.1 Hotsearch Naver và đạt 10 nghìn view chỉ trong vòng chưa đầy 2 tiếng ra mắt. Teaser cũng gặt hái được các thành tích đáng nể khác như: Đứng đầu trend trên Twitter; Trở thành Top 1 tìm kiếm ngày hôm qua và Top 2 tìm kiếm ngày hôm nay trên Naver; Trailer 30s của phim lọt top tìm kiếm Top 4 trên Weibo,...

Người hâm mộ của nam diễn viên ở Hàn Quốc cũng như các nước đều không khỏi "phát cuồng", bình luận vui mừng trước sự trở lại của nam diễn viên. Trong teaser, người xem liên tục thấy Lee Min Ho được ekip "xoay" nhiều khung hình liên tiếp ở những góc khác nhau. Hình ảnh chiếc áo long bào màu đỏ của bậc quân vương, kèm theo đó là những con số khó hiểu,.. là những chi tiết đáng chú ý.

Được biết, nội dung bộ phim Quân Vương Bất Diệt sẽ xoay quanh đề tài về thế giới song song vốn khá thịnh hành trong thời gian gần đây. Giữa thời điểm căng não của một vị vua Hàn Quốc đang cố ngăn ác quỷ xâm nhập vào thế giới loài người, thì cùng lúc thế lực hắc ám cũng tìm đường mở ra được một thế giới ở chiều không gian hiện đại.

Đây là tác phẩm bom tấn kế tiếp của Kim Eun Sook, "mẹ đẻ" của loạtphim ăn khách đình đám một thời như như Khu Vườn Bí Mật, Phẩm Chất Quý Ông, Hậu Duệ Mặt Trời, Goblin... The King: The Eternal Monarch sẽ phát sóng trên đài SBS trong năm nay.

Chi Nguyễn (t/h)