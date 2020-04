Châu Âu nằm trong “mắt bão” COVID-19, Thụy Điển lĩnh hậu quả vì chống dịch kiểu khác biệt

WHO nhận định, châu Âu nằm trong “mắt bão” COVID-19 với gần 1 triệu ca nhiễm. Ở một diễn biến khác, Tổng thống Brazil quyết định sa thải Bộ trưởng Y tế vì ủng hộ giãn cách ly xã hội.

Tính đến sáng ngày 17/4, trên thế giới có 145.378 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), 2.179.592 ca nhiễm.

Như vậy, so với tối 16-4, số ca tử vong tăng 9.716, số ca nhiễm tăng 82.491 ca. Toàn thế giới cũng ghi nhận 546.743 bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục.

Châu Âu nằm trong “mắt bão” COVID-19

Mới đây, Giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ông Hans Kluge phát biểu, châu Âu nằm trong “mắt bão” của COVID-19 khi số ca nhiễm đã gần tới ngưỡng 1 triệu. “Các ca nhiễm trên khắp khu vực tăng mạnh. Trong 10 ngày qua, số ca nhiễm được báo cáo ở châu Âu tăng gấp đôi lên mức gần 1 triệu trường hợp”, ông Kluge nói.

Như vậy, có thể thấy, khoảng 50% ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu là ở châu Âu. Cũng tại châu lục này đã ghi nhận 84.000 người qua đời vì COVID-19, trong đó các nước bị ảnh hưởng nặng nhất là Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Anh.

Nhiều công ty và các chính trị gia trên thế giới lo ngại về tác động của việc đóng cửa lâu dài đối với kinh tế do dịch COVId-19. Một số quốc gia châu Âu như Đức, Đan Mạch, Tây Ban Nha và một số nước khác đang bắt đầu tính tới việc nới lỏng một số hạn chế xã hội

Tình hình COVID-19 tại châu Âu vẫn đang diễn biến rất phức tạp

Ông Kluge cho hay WHO đã thừa nhận các chính sách giãn cách xã hội, được thiết kế nhằm làm chậm sự lây lan của virus SARS-CoV-2, “đang gây ảnh hưởng tới cuộc sống và sinh kế của người dân”.

Ông Kluge cho biết, bất cứ bước đi nào nhằm dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa trước tiên phải đảm bảo một số tiêu trí quan trọng. Trong đó, cần phải chắc chắn tốc độ lây nhiêm COVID-19 tại quốc gia đó đang được kiểm soát, các rủi ro với dịch bệnh được giảm thiểu và hệ thống y tế cần có khả năng xác định, kiểm tra, theo dõi và cách ly, điều trị các ca bệnh.

Số ca tử vong tăng lên 1.333, Thụy Điển vẫn chống COVID-19 bằng niềm tin

Theo cơ quan y tế Thụy Điển , nước này đã ghi nhận 130 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên 1.333 ca. Tới nay quốc gia vùng Scandinavia ghi nhận 12.540 ca nhiễm Covid-19. 996 người đang được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Tuy nhiên, bất chấp tỉ lệ tử vong cao hơn 10%, chính phủ Thụy Điển tiếp tục không phong tỏa đất nước, bất chấp các chỉ trích cho rằng những biện pháp hiện tại là không đủ. Ở quốc gia này, các quán bar và nhà hàng vẫn hoạt động bình thường. Thậm chí trường học cũng vẫn hoạt động. Chính phủ chỉ cấm tụ tập trên 50 người.

Thụy Điển vẫn mở cửa hàng quán như bình thường

Các quan chức Thụy Điển cho biết, người dân có niềm tin cao độ vào các cơ quan chính phủ. Điều này có nghĩa, phần lớn người dân sẽ tuân thủ khuyến nghị của chính phủ.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, có hơn 5.000 ca nhiễm được ghi nhận ở thủ đô Stockholm và khu vực lân cận, khiến nơi đây trở thành tâm dịch của cả nước. Tỷ lệ tử vong ở quốc gia này đã vượt xã các nước láng giềng. Nước này đã ghi nhận 101 ca tử vong trên 1 triệu dân cư, vượt Đan Mạch, Phần Lan – đây là hai nước láng giềng thực hiện nghiêm ngặt lệnh phong tỏa.

Tổng thống Brazil sa thải bộ trưởng Y tế vì ủng hộ giãn cách ly xã hội

Bộ trưởng Luiz Henrique Mandetta viết trên Twitter rằng ông Bolsonaro đã đưa cho ông thông báo sa thải.

Thậm chí, Tổng thống Jair Bolsonaro đã công khai chỉ trích ông Mandetta vì kêu gọi mọi người giữ khoảng cách và ở nhà. Nhà lãnh đạo nước này không đồng ý các biện pháp này, thay vào đó chỉ coi virus corona chủng mới là một loại “cúm nhẹ”.

Bộ trưởng Y tế Brazil bị sa thải vì ủng hộ giãn cách ly xã hội

Trên Tweet của mình, ông Mandetta viết: “Tôi cảm ơn toàn bộ đội ngũ đã làm việc với tôi ở Bộ Y tế, và tôi chúc người kế nhiệm chức bộ trưởng Y tế của tôi nhiều thành công”.

Thực tế, Tổng thống và Bộ trưởng Y tế Brazli đã bất đồng quan điểm về phòng chống dịch COVID-19 từ nhiều tuần trước. Vị tổng thống nước này coi thường dịch bệnh, ủng hộ các liệu pháp chưa được chứng minh. Còn Bộ trưởng Y tế lại kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn giãn cách ly được đưa ra trên toàn thế giới.

Việc Bộ trưởng Y tế Brazil bị sa thải mở ra một chương mới đầy bất trắc cho đất nước này trong việc phòng chống dịch với một Bộ trưởng y tế mới.

Mỹ ghi nhận hơn 34.000 ca tử vong, Tổng thống Trump thông báo kế hoạch mở cửa kinh tế trở lại

Mỹ hiện đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của COVID-19. Số người chết ở nước này đang tăng mạnh và đạt kỷ lục trong 2 ngày liên tiếp. Theo trang thống kê Worldometer, trong 24 giờ qua Mỹ tăng thêm 2.079 ca tử vong do COVID-19 và 27.524 ca nhiễm, nâng số ca tử vong lên 34.522 và số ca nhiễm lên 675.527.

Ở một diễn biến liên quan, trong cuộc họp nhà trắng ngày 16/4, ông Trum đã thông báo kế hoạch mở cửa lại kinh tế Mỹ giai đoạn 3. “Chúng ta không mở cửa tất cả trong cùng một lúc mà trong từng giai đoạn sẽ có một bước đi cẩn thận” - Tổng thống Trump nói.

Ông Trump thông báo kế hoạch mở cửa nền kinh tế trở lại

Ông Trump nhấn mạnh, các bang khác nhau nên các thống đốc sẽ đưa ra quyết định dựa trên tình hình của từng bang. “Nếu các bang cần tiếp tục đóng cửa, chúng tôi sẽ cho phép họ làm vậy. Nếu họ nghĩ đã đến lúc mở cửa trở lại, chúng tôi sẽ cho phép và cung cấp hướng dẫn để hoàn thành việc đó”, ông Trump nói.

Kế hoạch mở cửa nền kinh tế trở lại gồm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn có một loạt yêu cầu mà bang đó phải đáp ứng trước khi tiến tới giai đoạn tiếp theo. Đề xuất này đã được trình bày tại một cuộc họp thông qua điện thoại với thống đốc các bang trước đó trong ngày 16/4.

