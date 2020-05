Dịch COVID-19 tại Việt Nam tối 19/5: Không có ca nhiễm mới, 264 người khỏi bệnh

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, 2 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 6 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

Về tình hình sức khỏe bệnh nhân năng số 91, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19: cuộc hội chẩn quốc gia chiều ngày 19/5 cho biết tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân đã có dấu hiệu tiến triển. Bệnh nhân đã 5 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân hiện không sốt, vẫn tiếp tục ECMO. Tỷ lệ đông đặc phổi của bệnh nhân đã giảm từ 90% xuống còn gần 80%.

Bệnh nhân 19 xuống giường đi lại sau 2 tháng điều trị, tay chân vận động linh hoạt