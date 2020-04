Dịch COVID-19 thế giới ngày 19/4/2020: Quốc đảo Cook tuyên bố là “vùng không COVID-19”

Tính đến 6h30 sáng nay (19/4), cơ quan y tế các nước ghi nhận trên thế giới có 160.048 ca tử vong do COVID-19. Trên thế giới ghi nhận 2.325.335 ca nhiễm COVID-19 . Như vậy, so với tối 18-4, số ca tử vong tăng 5.263 ca, số ca nhiễm tăng 57.505 ca. Có 595.519 bệnh nhân COVID-19 trên toàn cầu được chữa khỏi.

Theo thông tin mới nhất từ Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ, số bệnh nhân COVID-19 tại nước này đã tăng lên 82.329, vượt Iran (80.868) trở thành nước có số ca nhiễm cao nhất Trung Đông.

Bác sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đang điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19

Trong vòng 24h qua Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận thêm 212 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì COVID-19 lên 1.890 người. Tính đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã chữa khỏi cho 10.453 ca bệnh.

Trước tình hình COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện lệnh giới nghiêm kéo dài 1 tuần. Được biết, lệnh này sẽ kết thúc vào đêm ngày 19/4. Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã ra thông báo kéo dài lệnh hạn chế du lịch trong vòng 15 ngày tại 31 tỉnh, thành chiếm 2/3 dân số Thổ Nhĩ Kỳ.

Người đứng ra tuyên bố điều đó là Thủ tướng Henry Puna. Ông cho biết, có gần 900 xét nghiệm đã được thực hiện hồi tháng trước và đều cho kết quả âm tính.

Quốc đảo Cook

Được biết, quốc đảo Cook là một quốc gia tự trị ở khu vực Thái Bình Dương trong liên minh tự do với New Zealand. Quốc đảo này có 15 hòn đảo với khoảng 17.000 dân.

Sauk hi tuyên bố “vùng không COVID-19”, chính phủ quốc đảo này cũng tuyên bố dỡ bỏ một số hạn chế. Trong đó có việc đi lại giữ đảo chính Rarotonga - nơi đặt thủ đô Avarua và các hòn đảo bên ngoài. Chính phủ Quần đảo Cook cũng cho biết các nhà thờ trên cả nước sẽ mở cửa từ 18/4, trong khi các trường học sẽ hoạt động trở lại từ 20/4.

Tuy nhiên, thống đốc một số bang khác lại cảnh báo rằng họ không hành động nóng vội mở cửa lại kinh tế cho tới khi có thêm nhiều cuộc xét nghiệm COVID-19 mới. Các lãnh đạo doanh nghiệm cũng nói với ông Trump rằng, cần thực hiện các cuộc xét nghiệm trên diện rộng khi công ty của họ có thể hoạt động bình thường trở lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến khó lường trên thế giới, theo tờ Guardian, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/4 tuyên bố Trung Quốc sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu Bắc Kinh "chịu trách nhiệm" để xảy ra đại dịch COVID-19. Ông Trump không nói rõ hậu quả được đề cập tới là gì.

"Nếu đó là sai sót, sai sót sẽ chỉ là sai sót. Nhưng nếu họ chịu trách nhiệm một cách cố ý, vâng, ý tôi là, chắc chắn sẽ có hậu quả", Tổng thống Trump cho biết trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Ông chủ Nhà Trắng cũng tuyên bố có quan hệ tốt với Trung Quốc cho tới khi dịch bệnh bùng phát.

Một chuyên gia y tế tại Anh cho biết, Anh có khả năng là nước có tỉ lệ người tử vong cao nhất châu Âu do lỗ hổng hệ thống. Ông Anthony Costello, giám đốc Viện Y tế toàn cầu tại ĐH London (UCL) cảnh báo Anh có thể chứng kiến 40.000 ca tử vong khi làn sóng bùng phát dịch đầu tiên của nước này kết thúc.

Chính phủ Anh cũng tuyên bố thực hiện 100.000 lượt xét nghiệm COVID-19 trong 1 ngày đến cuối tháng 4, cao hơn 5 lần so với tốc độ hiện tại. Chính phủ nước này cũng cam kết tính những ca tử vong tại các nhà dưỡng lão vào thống kê chính thức.

Theo NBC News, Phó giám đốc Yuan Zhiming của Viện virus học Vũ Hán, nơi đặt phòng thí nghiệm bị nghi ngờ làm phát tán virus corona gây ra đại dịch Covid-19, đã khẳng định cáo buộc như trên chỉ là "thuyết âm mưu" nhằm lừa dối người dân.

Bên trong phòng thí nghiệm ở Vũ Hán

Ông này cũng khẳng định, cơ sở nghiên cứu tại Vũ Hán có “quy tắc nghiên cứu và quy chế quản lý nghiêm ngặt để bảo đảm an toàn. Đồng thời, ông cũng bác bỏ thuyết cho rằng, virus corona là sản phẩm nhân tạo.

Theo ông Yuan, phòng thí nghiệm đã tích cực phối hợp với Who và các cơ quan Liên Hợp Quốc trong bàn giao các mẫu bệnh phẩm, đặt nền móng giúp các quốc gia khác chuẩn bị xét nghiệm và nghiên cứu vacxin.

Người dân hát, nhảy múa "dọa" COVID-19