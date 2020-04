Dịch COVID-19 thế giới ngày 9/4/2020: Số ca nhiễm vượt 1,5 triệu, New York có số ca tử vong kỷ lục

New York (Mỹ) ghi nhận gần 800 ca tử vong trong 1 ngày



Chỉ trong ngày 8/4, chỉ riêng bang New York ghai nhận thêm 779 ca tử vong. Đây là con số kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở khu vực này. Tuy nhiên, bất chấp những con số u ám, Thống đốc Cuomo khẳng định, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện đã giảm, thời điểm New York đạt tới đỉnh dịch không còn xa.



Đến nay, những ca tử vong do COVID-19 ở TP New York chỉ được xác nhận khi có kết quả xét nghiệm dương tính. Kể từ khi xảy ra đại dịch, mỗi ngày có 200 ca tử vong ở thành phố.



Trên toàn nước Mỹ, số ca nhiễm COVID-19 trong 1 ngày tăng lên 25.965 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm lên 430.902 - chiếm gần 1/3 tổng số ca mắc bệnh trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, trong ngày 8/4 nước này cũng có thêm 1.781 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 14.776.

Ảnh minh họa.



Được biết, Bộ Y tế đang lên kế hoạch đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường nếu lệnh phong tỏa cùng các phương án phòng dịch có hiệu quả trong tháng này.



Thủ tướng Anh chuyển biến tốt, số ca tử vong ở Anh tăng kỷ lục



Ngày 8/4, số ca tử vong so virus corona chủng mới ở Anh tăng thêm 938 trường hợp, nâng tổng số ca thiệt mạng ở nước này lên 7.097. Tổng số ca nhiễm nước này được ghi nhận là 60.733.



Cũng trong hôm qua (8/4), Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cho biết, Thủ tướng Boris Johnson vẫn trong phòng chăm sóc tích cực (ICU) nhưng Sức Khỏe đã chuyển biến tốt và có thể ngồi dậy ở trên giường. Khi ông Johnson vắng mặt, ngoại trưởng Anh Dominic Raab đang tạm thời gánh vác công việc lãnh đạo nước Anh.



Bồ Đào Nha cắt điện, nước và giải phóng tù nhân



Để phục vụ cho cuộc chiến chống dịch COVID-19, Nghị viện Bồ Đào Nha vừa ra quyết định tạm cắt điện, nước và khí gas và ân xá cho một số tù nhân để giảm nguy cơ lây lan virus trong trại giam.



Trước đó, từ ngày 18/3 Bồ Đào Nha đã thực hiện phong tỏa toàn quốc và mở rộng thời hạn đến 17/4 khiến số người thất nghiệp tăng lên 28.000 người. Tính đến sáng 9/4, Bồ Đào Nha ghi nhận tổng cộng 13.141 ca nhiễm COVID-19 và 380 người chết, con số không lớn nếu so với Tây Ban Nha và Italy.



Số ca nhiễm ở Italy, Pháp tăng chậm



Số ca nhiễm ở Italy, Pháp tăng chậm, cho thấy được những nỗ lực giãn cách xã hội và phong tỏa toàn quốc đã có hiệu quả.

Ảnh minh họa.



Trong ngày 8/4, số ca nhiễm tại Italy là 3.836 trường hợp, dù tăng nhẹ so với 2 ngày trước nhưng vẫn có xu hướng giảm so với giai đoạn cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Số ca tử vong mới được ghi nhận là 542, giảm 62 người với 1 ngày trước đó. Tính đến sáng 9/4, tổng số ca nhiễm ở Italy là 139.422 người với 17.669 ca tử vong - cao nhất toàn cầu.



Bên cạnh đó, số ca nhiễm tại Pháp cũng tăng chậm lên 3.881 trường hợp, ít hơn 7.000 trường hợp so với hôm qua. Số người tử vong cũng giảm đáng kể, xuống còn 541 ca trong 1 ngày. Tính đến sáng 9/4, tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Pháp là 112.950 người với 10.869 người tử vong.



Tây Ban Nha vẫn là nước châu Âu có số ca nhiễm virus cao nhất với 148.220 và 14.792 người tử vong - cao thứ 2 thế giới sau Italy.



Đột phá: Dùng huyết tương người để điều trị COVID-19



Ngày 8/4, hãng tin Reuters cho biết, ngày càng có thêm nhiều quốc gia công bố kết quả thành công trong việc dùng huyết tương của người bệnh phục hồi để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19.



Kết quả này mang lại nhiều hi vọng cho việc điều trị COVID-19 hiện nay, nhất là trong bối cảnh thế giới vẫn chưa điều trị được vắc xin đặc hiệu với virus SARS-CoV-2.

Thùy Nguyễn (t/h)