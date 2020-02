Dịch viêm đường hô hấp do 2019-nCoV sẽ kết thúc giống như dịch SARS 2003?

Tờ Vox (Mỹ) dự báo kịch bản tốt nhất cho chủng mới của virus corona đang bùng phát tại Trung Quốc có thể tương tự như điều thế giới đã làm được hồi năm 2003 khi xảy ra Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS).

Theo các chuyên gia, virus gây dịch SARS (SARS-nCoV) cũng giống virus 2019-nCoV đều là các chủng khác nhau của virus Corona. Đây là nhóm virus gây bệnh ở động vật có vú và chim chóc. Thực tế một số chủng virus Corona gây bệnh cho người, một số khác gây bệnh cho động vật.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do 2019-nCoV có quy mô lớn hơn dịch SARS năm 2003



SARS-nCoV chủ yếu ảnh hưởng tới động vật nhưng cũng lây sang người. Có thể thấy rõ sau hơn 1 tháng bùng phát, dịch viêm đường hô hấp cấp bắt nguồn từ Vũ Hán đã có quy mô khủng khiến hơn dịch SARS hồi cuối năm 2002 đầu năm 2003. SARS đã khiến 8.096 người nhiễm bệnh và giết chết 774 người ở 17 quốc gia.



Đán nói, đến năm 2004, các nhà khoa học cho hay SARS về cơ bản không còn tồn tại. SARS được đánh giá là "trường hợp kinh điển mà các biện pháp can thiệp y tế công cộng có hiệu quả và ngăn chặn được dịch bệnh", theo lời bà Jessica Fairley, giáo sư dược tại Đại học Emory.



Cụ thể, các ca bệnh được xác định nhanh chóng và cách ly càng sớm càng tốt để hạn chế lây lan. Trường hợp xấu nhất virus chỉ chết khi giết chết người bệnh.



Việc triển khai các biện pháp y tế trong dịch SARS trong thời gian ngắn nhất có thể cho thấy vai trò của công tác điều phối. Chính quyền Trung Quốc lần đầu báo cáo về SARS vào tháng 2/2003, hàng trăm người bị phơi nhiễm chit trong 1 tháng đã được cách ly tại nhà. Tổ chức Y tế Thế giới phát cảnh báo đi lại tại các khu vực bị ảnh hưởng. Tới giữa mùa Hè 2003, nhiều nước có dịch SARS đã không còn dịch.



Theo các chuyên gia, đến nay, SARS-nCoV vẫn tồn tại trong động vật nhưng không lây ra người. Một vấn đề khiến cho con người khó có thể kiểm soát 2019-nCoV như đã làm với SARS đó là vì, người mắc bệnh SARS không có khả năng lây nhiễm cho người khác cho tới khi phát bệnh. Trong khi 2019-nCoV đã có thể lây lan ngay từ thời gian ủ bệnh, người bệnh không biết mình mắc bệnh có thể vô tình lây cho người khác.



Đó là chưa kể dịch bệnh tại Trung Quốc năm nay lớn hơn dịch SARS năm 2003. Mô hình toán học đăng trên tạp chí The Lancet đưa số liệu ước tính có thể đã có tới 75.800 người nhiễm bệnh tính tới ngày 25/1 ở Vũ Hán.



WHO thậm chí đã phải ban bố tình trạng y tế khẩn cấp trên toàn cầu đối với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona bùng phát tại Trung Quốc. Điều này có nghĩa 2019-nCoV đã được coi là đại dịch trong khi điều này chưa từng xảy ra với SARS năm 2003.

Bên trong bệnh viện dã chiến chống virus corona ở Vũ Hán