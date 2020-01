Dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc: WHO nói, đây chưa phải vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng, đây là vấn đề khẩn cấp của Trung Quốc nhưng nó chưa phải vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu.

Theo hãng tin AFP, WHO đã trì hoãn việc đưa ra quyết định rằng dịch viêm phổi cấp ở Vũ Hán (Trung Quốc) là vấn đề y tế toàn cầu. Mặc dù trước đó, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã công bố hàng loạt những biện pháp phòng dịch quyết liệt chưa có tiền lệ liên quan đến dịch viêm phổi cấp do chúng virus corona mới gây ra.

Tại cuộc họp ở Geneva ngày 23/1, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nêu quan đểm: “Đây là vấn đề khẩn cấp tại Trung Quốc nhưng vẫn chưa trở thành vấn đề ý tế khẩn cấp toàn cầu”.

Theo đó, việc công bố một dịch bệnh khẩn cấp y tế cộng cồng quốc tế của Who còn đòi hỏi các quốc gia phải đồng thời tăng cường các biện pháp xử lý ngăn chặn dịch bệnh ở quy mô quốc tế.

Đáp lại quan điểm của ông Gauden Galea, một quan chức đại diện WHO tại Bắc Kinh cho rằng: “Việc cách ly 11 triệu người (ước tính số dân TP Vũ Hãn) là chuyện chưa từng có tiền lệ trong lịch sử y tế cộng đồng”.

Buổi họp báo ngày 23/1 sau cuộc họp thứ hai của WHO về dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra tại Geneva, Thụy Sĩ

Song WHO cho biết, tổ chức vẫn chưa đưa ra bất cứ khuyến nghị nào về các hạn chế đi lại cũng như thương mại. “ Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp họ cho là thích hợp để ngăn chặn sự lây lan của virus corona tại Vũ Hán và các thành phố khác. Chúng tôi hy vọng các biện pháp đó vừa hiệu quả vừa ngắn hạn”, ông Tedros nói.

“Mặc dù chưa được tuyên bố là Tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế, song việc tăng cường sự hợp tác quốc tế và có thêm nguồn tài nguyên sẽ là điều rất thiết yếu trong việc ngăn chặn dịch bệnh này”, ông Peter Piot - giáo sư chuyên ngành y tế toàn cầu và là giám đốc trường Y học Nhiệt đới & Vệ sinh Luân Đôn nói.

Trước đó, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố 4 lần với các đại dịch gồm H1N1, bệnh bại liệt trỗi dậy, Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS), bệnh Ebola và virus Zika. Hiện, WHO chưa đưa ra tuyên bố chính thức.

Tới nay đã có 25 ca tử vong và khoảng 830 ca mắc bệnh được xác nhận trên toàn Trung Quốc. Hiện, các cơ quan y tế Trung Quốc đang tiến hành kiểm tra 1.072 người nghi nhiễm virus chết người này. Virus corona thường được tìm thấy ở chim và các động vật có vú, các chủng virus giống nhau về hình thái và cấu trúc hóa học.

