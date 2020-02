Dịch virus corona diễn biến phức tạp, Hà Nội quyết định cho học sinh nghỉ tới 9/2

Theo Dân Trí , Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết trước diễn biến phức tạp của dịch virus coroa, Sở thông báo cho các trường THPT, THCS, tiểu học, mầm non và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp nghỉ học từ ngày 3/2 - 9/2/2020 để phòng chống dịch. Sở đề nghị hiệu trưởng các trường, thủ trưởng các đơn vị thông báo kịp thời cho phụ huynh học sinh và toàn thể học sinh được biết.

Học sinh, sinh viên được nghỉ thêm 1 tuần

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, ông Chử Xuân Dũng cho biết dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra chưa thể hết trong ngày một ngày hai mà dự kiến sẽ kéo dài hết mùa xuân. Do đó, toàn ngành cần nâng cao ý thức phòng chống. Ông cũng yêu câu trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã; hiệu trưởng các trường và chủ các nhóm lớp mẫu giáo tư thục trên địa bàn chủ động coi công tác phòng, chống bệnh là nhiệm vụ trọng tâm. Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội sẽ hỗ trợ các đơn vị gửi tài liệu liên quan dịch bệnh do virus corona.

Trước đó, vào sáng 1/2, hầu hết các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn Hà Nội đã được tiến hành phun dung dịch khử khuẩn. Đến ngày 2/2, khoảng 3000 trường học trên Hà Nội đã được phun khử khuẩn.

Cùng ngày, theo Vietnamnet , Sở GD&ĐT TP.HCM cũng ra quyết định cho học sinh nghỉ học thêm 1 tuần để phòng virus corona. Học sinh, sinh viên các cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên và các đơn vị khác trên địa bàn TP.HCM sẽ được nghỉ học từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020. Tính cả nghỉ lễ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, học sinh TP.HCM sẽ được nghỉ liên tục 23 ngày.

Hơn 1 triệu học sinh TP.HCM sẽ nghỉ học thêm 1 tuần. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, Sở GD&ĐT TP.HCM lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch virus corona gồm 21 thành viên, do Giám đốc Sở là ông Lê Hồng Sơn đứng đầu. Sở cũng lập riêng một trang thông tin về dịch virus corona để cập nhật liên tục các chỉ đạo, văn bản mới nhất và cung cấp thông tin về phòng chống dịch bệnh.

Your browser does not support HTML5 video.

Học sinh TP.HCM được nghỉ học 1 tuần để phòng chống virus corona

Chi Nguyễn (t/h)