Dịch virus corona diễn biến phức tạp, Hà Nội tạm dừng hoạt động phố đi bộ

Nhằm tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh do virus corona diễn biến phức tạp, UBND TP. Hà Nội quyết định tạm dừng hoạt động phố đi bộ khu vực hồ Gươm từ ngày 7/2.

Chiều 3/2, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo của thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch viêm phổi cấp do virus corona, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo dừng mọi hoạt động lễ hội, trong đó có đề xuất từ quận Hoàn Kiếm là sẽ tạm dừng hoạt động phố đi bộ Hồ Gươm . Nhằm tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh, từ ngày 7/2, toàn bộ hoạt động không gian đi bộ khu vực hồ Gươm và các hoạt động văn hóa thể thao trên địa bàn sẽ bị tạm dừng.

Người dân đeo khẩu trang trên phố đi bộ dịp Tết Nguyên đán vừa qua

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu Hà Nội tiếp tục thực hiện các biện pháp khử khuẩn tại trụ sở cơ quan, bệnh viện, nơi công cộng,...; đặc biệt tổng vệ sinh, phun khử khuẩn lần 2 tại khoảng 3000 trường học vào cuối tuần. Sở Y tế phối hợp với sân bay Nội Bài trực 24/24h kiểm tra các hành khách xuất, nhập cảnh; Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng liên quan thống kê số lượng khách du lịch về từ vùng dịch và cách ly. Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị các cơ quan chức năng tuyên truyền người dân đeo khẩu trang khi tham gia các phương tiện công cộng hoặc đi lại ở nơi công cộng. Đồng thời, Sở Y tế cập nhật phác đồ điều trị của Bộ Y tế và thế giới, chuẩn bị sẵn các phương án phòng chống dịch.

Du khách 'đồng phục' khẩu trang khi tham quan hồ Gươm ngày đầu năm



Theo Infonet, Ông Chung đánh giá, thành phố có nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm bệnh rất lớn vì tại Vũ Hán người bệnh chủ yếu lây từ động vật hoang dã. Chủ tịch TP nhấn mạnh:"Trong đó, tại Hà Nội vẫn buôn bán cầy hương, chó, mèo. Vì thế phải tuyên truyền đến tất cả các hộ kinh doanh, không buôn bán kinh doanh động vật hoang dã; khuyến cáo người dân không nên ăn thịt chó, thịt mèo.

UBND thành phố đã quyết định tạm dừng hoạt động không gian đi bộ khu vực hồ Gươm

Tính đến sáng ngày 4/2/2020, Việt Nam đã ghi nhận 9 ca dương tính với virus corona gồm: 02 cha con người Trung Quốc; 05 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (01 người đã khỏi và được xuất viện); 01 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc; 01 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Chi Nguyễn (t/h)