Dịch virus corona diễn biến phức tạp, khẩu trang y tế bị hét giá 'trên trời'

Trước đó, Bộ Y tế xác nhận tại Việt Nam đã có 5 trường hợp dương tính với virus corona. Trong đó, có 3 trường hợp là người Việt Nam (2 người ở Hà Nội, 1 người ở Thanh Hóa) và 2 cha con người Trung Quốc. Hiện các bệnh nhân dương tính với virus corona gây viêm phổi cấp đều đã được cách ly và điều trị tại Bệnh viện

Người dân đổ xô đi mua khẩu trang y tế vì lo lắng

Đáng chú ý, lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch virus corona, nhiều cửa hàng thuốc cũng như cửa hàng online đã "gom" hàng, đẩy giá lên cao khiến nhiều người bức xúc. Do sức mua và nhu cầu tăng vọt, nhiều người đành cắn răng mua những hộp khẩu trang y tế bình thường chỉ có giá 30.000-40.000 đồng nay có giá tới 100.000 đồng, thậm chí là 200.000 đồng.

Trao đổi với PV, chị T. (40 tuổi, nhân viên văn phòng ở quận Thanh Xuân) cho biết bình thường chị mua 1 hộp khẩu trang 4 lớp chỉ có 40.000 đồng, hiện nay mức giá đã tăng gấp đôi. Chị T. bức xúc:"Người bán hàng bảo với tôi là nhập hàng với giá 90.000 đồng còn không có hàng, chỗ người quen nên để mức giá 100.000 đồng, không thì là 120.000 đồng rồi. Tôi nghĩ điều quan trọng bây giờ là người dân, đặc biệt người nghèo, người có thu nhập thấp,... cần được hỗ trợ nhận khẩu trang miễn phí."

Chị Th. (35 tuổi, quận Hai Bà Trưng), cho biết thường chị mua khẩu trang y tế loại 50 chiếc/hộp với giá 35.000 đồng, nay bị người bán "hét giá" lên tới 90.000 đồng. Thấm chí, người bán không bán cả hộp mà chia ra bán lẻ, 1 gói 10 chiếc với mức giá đắt "cắt cổ". Anh N. (25 tuổi) cũng bức xúc cho biết, anh có đặt một lô khẩu trang 9M trước Tết, nhưng cửa hàng online đã quyết định "om hàng", hủy đơn của anh rồi bán cho người khác với giá cao hơn. Anh N. tâm sự:"Hôm nay (30/1) shop báo hủy hàng của mình, còn đổ lỗi do không kiếm được shipper. Mình nói sẽ tự qua lấy thì lật lọng bảo bán hết luôn rồi, trong khi tiền mình thì trả rồi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì thấy có dịch biết là giữ lại bán x5 x10 giá nên nhất quyết không muốn bán cho khách đặt trước với giá cũ."

Đội QLTT số 1 xử phạt những cửa hàng bán thuốc đội giá, không niêm yết giá

Ngày 31/1, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội ) cho biết đơn vị đang phối hợp ới các lực lượng liên ngành kiểm tra hàng loạt các quầy bán thuốc. Qua kiểm tra một số quầy bán thuốc, kinh doanh khẩu trang y tế tại chợ thuốc Hapulico trên đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Đội QLTT phát hiện những cửa hàng này không niêm yết giá bán công khai mặt hàng khẩu trang. Một số quầy thuốc bán khẩu trang không niêm yết giá đã bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu phải niêm yết giá, bán ngay và đúng giá số khẩu trang hiện có, hàng hóa phải có đầy đủ chứng từ nguồn gốc và bảo đảm chất lượng.

Đội trưởng Đội QLTT số 1, ông Hoàng Đại Nghĩa cho biết, những trường hợp không niêm yết giá khi bán hàng sẽ bị xử phạt, nếu có trường hợp bán phá giá theo giá quy định cũng sẽ bị xử phạt nghiêm. Nếu công bố dịch đối với hàng thiết yết mà các cơ sở bán thuốc vẫn có tình trạng "găm" hàng, giữ hàng, bán đội giá sẽ bị xử lý theo quy định. Ông Nghĩa cũng cho hay việc kiểm tra của lực lượng QLTT sẽ được tiến hành liên tục.

Ông Trần Đắc Phu - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế).

Trong buổi họp báo cung cấp thông tin phòng, chống virus corona trên toàn quốc diễn ra vào chiều nay 31/1, Bộ Y tế cho biết đã gửi công văn cho các đơn vị chủ động sản xuất trang thiết bị y tế để phục vụ cho công tác phòng chống dịch. ThS Nguyễn Đình Hiếu, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế cho biết hiện Việt Nam có rất nhiều đơn vị sản xuất trang thiết bị khẩu trang, các đơn vị này đủ khả năng sản xuất để đáp ứng nhu cầu mua khẩu trang y tế cho người dân. Cũng trong buổi học này, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết Bộ Y tế, Chính phủ đang thực hiện các công tác phòng chống dịch rất quyết liệt, sẽ cũng cấp đầy đủ thông tin đến báo chí để đưa tin cho người dân không hoang mang, lo lắng.

Chi Nguyễn (t/h)