Dịch vụ cho thuê người yêu: Khi những trái tim cô đơn không muốn lẻ bóng mùa Valentine 2020

Chỉ còn vài ngày nữa, Valentine 2020 sẽ chính thức diễn ra, là ngày mà các cặp đôi hằng mong đợi để có thể dành nhiều thời gian ngọt ngào bên nhau. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn tìm được một nửa của mình, đành chịu cảnh "cô đơn lẻ bóng" khi những cặp tình nhân đổ ra đường vui chơi. Tận dụng điều này, một loại dịch vụ kỳ lạ mang tên "dịch vụ cho thuê người yêu" đã nhanh chóng xuất hiện trong vài năm trở lại đây để... đáp ứng nhu cầu của những trái tim cô đơn.

Ngày tình nhân Valentine khiến các thanh niên độc thân cảm thấy cô đơn..

Không khó để tìm thấy các lời mời chào, quảng cáo về loại dịch vụ tế nhị này trên mạng. Nhiều trang facebook đã mạnh dạn đưa ra giá và gói dịch vụ đi kèm để phục vụ các "thượng đế" có nhu cầu. Theo một mức giá từ khoảng 1-2 năm trước, thông thường giá "thuê người yêu" sẽ dao động từ 500.000 - 1 triệu, còn trọn gói theo ngày sẽ có giá khoảng 3-4 triệu, và thậm chí vào các dịp lễ Tết giá cả có thể tăng cao hơn, chẳng hạn như vào dịp Valentine sắp tới.

Một trang facebook mở dịch vụ cho thuê người yêu

Theo một trang web có tên nguoiyeu... chuyên cung cấp các dịch vụ hẹn hò, cho thuê "người yêu" có đưa ra một số gói dịch vụ kèm ảnh các "ứng viên" như: Thuê người yêu đi ăn tối, xem phim, trò chuyện tâm sự; thuê người yêu về thăm gia đình; đi du lịch;... Trang web này cũng cam kết các ứng viên đều đã tốt nghiệp từ lớp 12 trở lên, có đạo đức, tuân thủ Pháp luật , biết lắng nghe tâm sự,... Theo trang web này, đây là một dịch vụ hoàn toàn trong sáng, chỉ đáp ứng những nhu cầu về mặt tinh thần.

Bảng giá cá gói dịch vụ rất chi tiết

Trên một diễn đàn sinh viên ở mạng xã hội , một người đã đưa chia sẻ về dịch vụ bên mình với các gói dịch vụ với mức giá từ 50.000-500.000 đồng như: Gói bạn bè (50.000) - Hai người có thể đi chơi đơn giản, không tiếp xúc cơ thể; Gói hẹn hò (70.000) - người thuê có thể nắm tay “bạn gái” đi dạo phố... và Gói yêu "giả vờ" có đủ các dịch vụ trên, thậm chí người thuê có thể ôm hôn "bạn gái" của mình, đưa về ra mắt gia đình,...

Người thuê dịch vụ chủ yếu là những gười đàn ông độc thân, cô đơn ngày lễ Tết

Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện loại dịch vụ cho thuê người yêu tại Việt Nam. Trên thực tế, dịch vụ đã này phát triển và nở rộ trong khoảng 10 năm trở lại đây. Đa phần khách hàng sẽ là những người đàn ông độc thân, cô đơn ngày lễ Tết, cần người đi chơi cùng và chia sẻ, tâm sự sau những giờ làm việc căng thẳng.

Chị H. (Thanh Hóa) từng một lần "méo mặt" vì trải nghiệm dịch vụ dẫn bạn trai "hờ" về nhà. Khi ấy chị H. đã quá tuổi cập kê, chưa muốn lấy chồng nhưng bị gia đình giục cưới, hàng xóm gièm pha nên chịu đã quyết định thử. Tuy nhiên, không ngờ bố mẹ chị lại quá sức ưng ý anh bạn trai "hờ", thậm chí còn khoe với họ hàng là sẽ kết hôn trong năm tới khiến chị phải cuống cuồng lên kế hoạch "chia tay". Anh P. (Hà Nam) đau khổ chia sẻ về một lần "thuê bạn gái" về ra mắt gia đình. Anh đã dặn dò "đối tác" nhưng cô bạn gái "mượn" vẫn thao thao bất tuyệt với bố mẹ anh P. rằng cả 2 chỉ là đối tác làm ăn, chưa xác định kết hôn.

Theo Dân trí, một chuyên gia tâm lý cho biết loại dịch vụ thuê người yêu là một nhu cầu có thật ở xã hội. Một số cư dân mạng cho rằng đây là một dịch vụ khá tiện lợi, nhất là những thanh niên còn muốn "bay nhảy" mà bố mẹ đã thúc giục chuyện cưới xin, con cái. Tuy nhiên, một số người cũng cho rằng đây chỉ là trò "câu like, câu view" chứ không mấy ai thực sự có nhu cầu thuê dịch vụ này.

Đứng ở góc độ truyền thống, gia đình thì dịch vụ cho thuê người yêu đang đi lại với các giá trị đạo đức, văn hóa. Tình cảm vốn là thứ thiêng liêng, phải là tình cảm giữa hai người, chứ không phải thứ đem ra để mua bán, kinh doanh. Loại dịch vụ này cũng khá nhạy cảm, dễ bị biến tướng thành mại dâm trá hình hay lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo quy định của việt Nam, hiện loại dịch vụ “cho thuê người yêu” không được coi là loại hình kinh doanh trong hệ thống ngành kinh tế, do đó kinh doanh , cung cấp dịch vụ trên là không hợp pháp.

Chi Nguyễn (t/h)