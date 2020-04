Dịch vụ hỏa táng ở Nam Định bị tố 'làm luật' cao hơn cả Dương Đường

Tin tức mới nhất ngày 29/4, UBND tỉnh Nam Định cho biết, hôm qua đơn vị đã có văn bản giao Công an tỉnh khẩn trương xác minh, làm rõ hoạt động bảo kê, nâng giá thu phí dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật nếu phát hiện sai phạm.

Trao đổi với PV báo Người Lao Động, ông Trần Đình Giao - Chủ tịch HĐQT Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long (Công ty Hoàng Long, trụ sở chính tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình, xã Mỹ Thuận, Mỹ Lộc), đơn vị chuyên quản lý, vận hành Công viên nghĩa trang Thanh Bình, Nam Định - cho biết, ông nhận được rất nhiều các phản ánh cũng như lời kêu cứu từ các cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ này trên địa bàn tỉnh về việc bị Công ty TNHH MTV Dịch vụ tang lễ Trường Dương (Công ty Trường Dương, xã Mỹ Xá, TP Nam Định) tự ý nâng giá và khống chế hoạt động.

Ông Giao cho biết, ông chỉ nhận được những phản ánh này sau khi Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản, có liên quan đến việc thu phí trái phép từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ mai táng tại địa bàn tỉnh Thái Bình, mỗi ca hỏa táng là 500.000 đồng.

Báo VTC News dẫn lại đoạn tin nhắn ông Giao nhận được ngày 20/4 như sau: "Sếp ơi cứu bọn em với, anh Thủy (Trần Đình Thủy – Trưởng đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình) anh ấy thu dịch vụ bọn em 1 ca thiêu là 6,2 triệu đồng… Anh Thủy cũng ác như Đường Dương. Đợt này sếp họp lại quán triệt giúp bọn em".

Ông Giao cho biết, từ 20/6/2017 công ty Hoàng Long đã ra thông báo số 20A quy định, chi phí dịch vụ hỏa táng đối với các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nam là 4,3 triệu đồng/ca kể từ ngày 1/7/2017. Tuy nhiên, công ty Trường Dương lại thu phí hỏa táng từ 5,5 đến hơn 6 triệu đồng/ca và còn "làm luật" khi xe tang chở di lan chỉ có thể là xe của Trường Dương.

Được biết, kể từ năm 2015 Công ty Trường Dương được Công ty Hoàng Long ký hợp đồng là đơn vị báo ca hỏa táng độc quyền cho các cơ sở dịch vụ tang lễ, đưa người chết về Đài hóa thân Hoàn vũ Hoàng Long để hỏa táng. Theo đó, Trường Dương sẽ nhận được "lời" là 300.000 đồng/ca hỏa táng. Thế nhưng, công ty Trường Dương tự ý nâng giá hỏa táng khiến các cơ sở kinh doanh dịch vụ buộc phải thu thêm chi phí từ những gia đình có người mất.

Nhiều cơ sở dịch vụ tang lễ ở Nam Định cho biết, không chỉ tăng giá ca hỏa táng, công ty Trường Dương còn bắt các cơ sở làm dịch vụ tang lễ đến họp để phân chia lại địa bàn hoạt động. Hầu hết các cơ sở đều sẽ bị thu hẹp "địa bàn", nếu ai phản đối hoặc không tuân theo sẽ nhận ngay hậu quả, từ gọi điện đe dọa đến thuê người đến tạt sơn, chất bẩn vào biển nhà và cửa hiệu đến khi đồng ý thì thôi.

Do đó, dù rất nhiều người bức xúc nhưng lại không dám lên tiếng hay phản ánh vụ việc lên cơ quan chức năng. Chỉ khi Đường Nhuệ ở Thái Bình bị bắt, ông Giao mới nhận được những tin nhắn, cuộc điện thoại "tố cáo" vụ việc Công ty Trường Dương dùng xã hội đen và thu tiền dịch vụ hỏa táng cao hơn quy định của Công ty Hoàng Long lên tới tiền triệu.

Theo ông Giao: “Trường Dương còn ác hơn Đường “Nhuệ” vì thu phí hỏa táng chênh tới hơn 1 triệu đồng”. Số liệu cho thấy, mỗi tháng Trường Dương thực hiện 300 - 400 ca hỏa táng, cứ thế nhân lên, số tiền trục lợi thu về sẽ là vô cùng lớn.

Tuy nhiên, khi được PV VTC News tìm gặp, bà Phạm Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Công ty Trường Dương nhấn mạnh, không có chuyện công ty dùng xã hội đen hay nâng phí dịch vụ hỏa táng. Bà cũng khẳng định, Trường Dương thu đúng phí dịch vụ hỏa táng là 5,5 triệu đồng/ca theo đúng hóa đơn của Công ty Hoàng Long.

Liên quan đến vụ việc, ông Phạm Văn Long - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc tố cáo về Công ty Trường Dương.

