'Nhắc nhẹ' người thương vi vu các địa điểm bắn pháo hoa đón Giao thừa Tết nguyên đán 2020 tại Hà Nội

Tin vui cho giới trẻ Hà thành, Giao thừa năm nay Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tịa 30 điểm. Trong đó, sẽ có 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 24 điểm bắn tầm thấp. Thời gian bắn là 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 25/1/2020, tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý





Hà Nội sẽ tổ chức 30 địa điểm bắn pháo hoa

Cụ thể, các địa điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: Khu vực Hồ Hoàn Kiếm ,Vườn hoa Lạc Long Quân, Tây Hồ , Sân vận động Mỹ Đình ,Công viên Thống Nhất ,Hồ Văn Quán, Hà Đông, Thành cổ Sơn Tây.

Quận Đống Đa sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp, tại bán đảo hồ Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa. Và còn các quận như: Quận Ba Đình, tại đông nam Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh; Quận Long Biên, tại Trung tâm thương mại Vincom, phường Phúc Lợi; Quận Cầu Giấy, tại công viên Cầu Giấy, phường Dịch Vọng; Quận Thanh Xuân, tại Công viên hồ điều hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính; Quận Bắc Từ Liêm, tại khu vực cầu sông Pheo, phường Minh Khai; Quận Hoàng Mai, tại công viên hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ.

Trong đó, có 6 đại điểm bắn pháo hoa tầm cao và 24 địa điểm bắn pháo hoa tầm thấp





Hay các huyện như: Huyện Thanh Trì, tại Sân vận động Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thanh Trì; Huyện Gia Lâm, tại khu đô thị 31ha, Trâu Quỳ, Gia Lâm; Huyện Đông Anh: Sân vận động trung tâm huyện, 74 đường cao Lỗ, Đông Anh; Huyện Sóc Sơn, tại sân vận động trung tâm huyện, đường Tân Hưng, Sóc Sơn; Huyện Mê Linh, tại nóc nhà 4 tầng UBND huyện, xã Đại Thịnh; Huyện Ba Vì, tại sân vận động Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng; Huyện Phúc Thọ, tại sân vận động huyện, thị trấn Phúc Thọ; Huyện Đan Phượng, tại khán đài B, sân vận động huyện, thị trấn Phùng; Huyện Thạch Thất, tại nóc nhà 4 tầng HĐND, UBND huyện, thị trấn Liên Quan; Huyện Hoài Đức, tại nóc nhà 3 tầng Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Hoài Đức; Huyện Quốc Oai, tại nóc nhà 6 tầng Ban chỉ huy quân sự huyện; Huyện Chương Mỹ, sân vận động trung tâm, thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ; Huyện Thanh Oai, sân vận động huyện Thanh Oai, thị trấn Kim Bài; Huyện Ứng Hòa: tại sân vận động huyện, thị trấn Vân Đình; Huyện Mỹ Đức, công viên hồ sinh thái, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức; Huyện Thường Tín, Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện Thường Tín; Huyện Phú Xuyên, Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp.

Còn chần chờ gì nữa mà không lưu ngay các điểm đến này để có những khoảnh khắc tuyệt vỡi cùng ngưởi mình yêu.





Vài điều lưu ý khi đi xem bắn pháo hoa đêm Giao thừa

Vị trí đứng an toàn: Nơi an toàn nhất là đứng cách tâm điểm bắn khoảng 200 -500 m. Ở khoảng cách này, bạn vẫn có thể nhìn rõ từng bông pháo nở bung trên bầu trời. Bạn có thể rủ người thương đén một quán cà phê hoặc một tòa nhà có tầm nhìn tốt, gần điểm bắn cũng được coi là một lựa chọn khi đi xem bắn pháo hoa.

Vị trí xem bắn pháo hoa an toàn là từ 200-500m





Bảo vệ đôi mắt: Để đảm bảo an toàn, ngừa sự cố có thể xảy ra, bạn nên trang bị cho mình những chiếc kính không số hoặc kính thời trang sáng màu, để có thể ngắm pháo hoa. Bởi khi ngắm pháo hoa, đa phần chúng ta đều thích thú ngước nhìn không rời mắt, do đó, việc bất chợt bị tàn pháo rơi trúng mắt sẽ khiến chúng ta bị bất ngờ, không kịp phản xạ, gây bỏng hoặc tổn thương mắt.





Hà Nội- 30 điểm rực rỡ pháo hoa đêm giao thừa- VTC Now