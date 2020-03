Thêm 2 bệnh nhân COVID-19 xuất viện trong hôm nay

Liên quan đến diễn biễn dịch COVID-19 tại Việt Nam ngày 31/3, tính đến 10h30 sáng, Việt Nam ghi nhận 204 ca nhiễm COVID-19. Trong số này có 55 ca bình phục gồm 16 ca mắc COVID-19 tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2 đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1) và 39 ca mắc COVID-19 tính từ ngày 6/3-30/3 được chữa khỏi (giai đoạn 2).

39 ca này là các bệnh nhân (BN): BN17, BN18, BN22, BN23, BN24, BN27, BN29, BN33, BN35, BN39, BN46, BN47, BN51, BN53, BN55, BN56, BN58, BN59, BN60, BN62, BN64, BN66, BN69, BN70, BN71, BN75, BN77, BN79, BN85, BN88, BN89, BN90, BN93, BN110, BN112, BN113, BN130, BN140 và BN187.



Như vậy, Việt Nam còn 149 bệnh nhân mắc Như vậy, Việt Nam còn 149 bệnh nhân mắc viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona đang điều trị tại 22 cơ sở y tế trên cả nước. Về tình hình Sức Khỏe của các bệnh nhân này, sáng 31/3, Bộ Y tế công bố tin vui về việc thêm các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và xuất viện.

Một bệnh nhân COVID-19 trong ngày xuất viện. Ảnh: Thanh Niên

Cụ thể, báo Tin Tức dẫn lời PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó trưởng Tiểu ban điều trị, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán điều trị người bệnh COVID-19 cho biết, dự kiến trong hôm nay có thêm 2 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh và chuyển cơ sở khác theo dõi sức khoẻ. Đó là bệnh nhân số 49 đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế và bệnh nhân số 54 điều trị tại Bệnh viện Cần Giờ (TP.HCM).

Ngoài ra, trong các bệnh nhân còn lại, có 31 trường hợp đã âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 2 lần trở lên. Đa số các ca bệnh đều trong tình trạng sức khoẻ ổn định, bao gồm cả 4 nhân viên y tế (2 bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, 2 điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai ) đang được theo dõi điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội).

Về tình hình sức khỏe của các ca bệnh nặng, PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết, 4 ca bệnh nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đều đã có tiến triển tốt hơn. Cụ thể, bệnh nhân số 26 đã bỏ máy thở, rút ống nội khí quản, bệnh nhân số 19 (bác của bệnh nhân số 17 - trú Trúc Bạch, Hà Nội) đang điều trị bằng phương pháp ECMO (tim phổi nhân tạo) và 2 bệnh nhân khác phải thở máy tiến triển đều tốt lên.

Hàng chục bệnh nhân được công bố khỏi bệnh hôm 30/3

Kiều Đỗ (t/h)