Đã bắt được kẻ nổ súng tại quán cà phê ở Bình Dương sau nửa tháng lẩn trốn

Võ Tấn Tài – kẻ nổ nhiều phát súng tại một quán cà phê ở Bình Dương đã ra đầu thú sau nửa tháng lẩn trốn. Hiện Công an đang lấy lời khai đối tượng này.

Liên quan đến vụ nổ súng tại quán cà phê cách đây nửa tháng, ngày 19/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt tạm giữ đối với đối tượng Võ Tấn Tài (thường gọi Chú Ba, 27 tuổi, HKTT tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Ba là kẻ nổ nhiều phát súng vào một người khách đang ngồi trong quán cà phê Olê (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương ) vào ngày 28/3.

Trong quá trình điều tra vụ án, ngày 14/4, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo truy nã đối với Võ Tấn Tài về hành vi nổ súng giết người. Sau vài ngày phát đi thông báo, Tài đã đến cơ quan Công an để đầu thú.

Tài ra đầu thú sau nửa tháng lẩn trốn

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h30, Võ Tấn Tài mặc áo Grab đi vào quán cà phê Olê nằm trên con hẻm 41, đối diện Trường Đại học Thủ Dầu Một (đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một), rồi bất ngờ rút súng nhắm thẳng vào anh Hoàng Ngọc Sơn L. (35 tuổi, ngụ tại Lâm Đồng) rồi bắt liên tiếp nhiều phát.

Thấy vậy nhiều người khách trong quán đã hô hoán rồi bỏ chạy về phía sau, còn một số nằm dạt xuống đất. Sau khi nổ súng, Tài trốn khỏi hiện trường. Còn anh L. bị trúng đạn ở đầu được người dân đưa đi cấp cứu.

Sự việc việc được trình báo Công an . Qua khám nghiệm hiện trường thu giữu 5 vỏ đạn bằng kim loại, 4 đầu đạn cao su. Theo lời khai của một số nhân chứng, nguyên nhân vụ việc có thể do mâu thuẫn cá nhân.

Vỏ đạn được thu giữ tại hiện trường

Một nhân chứng ngồi uống cà phê hôm đó cho biết: “Sự việc diễn ra quá nhanh khiến tôi hoảng loạn, nghe tiếng súng tôi cứ tưởng là tiếng pháo. Thấy mọi người hô hoán, theo phản xạ, tôi vội nằm xuống đất vì sợ trúng đạn”.

Người nàu cũng cho biết thên, sau khi bắn nhiều nhát, hung thủ đã chạy ra cổng, lên xe của một người đợi sẵn rồi rú ga chạy thẳng. Lúc định thần lại được thì thấy một người đàn ông bị bắn thương ở đầu chảy nhiều máu nên đã cùng mọi người đưa đi cấp cứu

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Hiện trường vụ nổ súng ở Bình Dương

Nga Đỗ (t/h)