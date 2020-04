Vụ tiến sĩ Tín tử vong: Hiệu trưởng, hiệu phó ĐH Ngân hàng TP HCM bị tạm đình chỉ thêm 15 ngày

Ngân hàng Nhà nước quyết định kéo dài thời hạn tạm đình chỉ thêm 15 ngày đối với hiệu trưởng, hiệu phó Đại học Ngân hàng TP HCM thêm 15 ngày do việc đánh giá kiểm điểm lần trước chưa hoàn thành.

Liên quan quan đến vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong , Ngân hàng Nhà nước tạm đình chỉ thêm 15 ngày đối với hiệu trưởng Bùi Hữu Toàn, hiệu phó Nguyễn Đức Trung. Theo Ngân hàng Nhà nước, do yêu cầu cách ly của dịch COVID-19, việc kiểm điểm lần trước chưa hoàn thành. Do đó, đơn vị này ban hành quyết định kéo dài thời gian kiểm điểm.

Bên cạnh đó, Đại học Ngân hàng TP HCM cũng quyết định, kéo dài thời hạn tạm đình công tác 15 ngày đối với 5 cán bộ do trường quản lý gồm: ông Trần Việt Dũng, Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế; Nguyễn Anh Vũ, Trưởng phòng Tư vấn Tuyển sinh và Phát triển Thương hiệu; Lê Trung Nhân, Phó viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế; Phùng Văn Ứng, Phó trưởng Khoa Lý luận chính trị ; Văn Năm, Phó trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng.

Trước đó, ngày 8/4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng vừa ký quyết định đình chỉ công tác đối với ông Bùi Hữu Toàn (Hiệu trưởng Đại học Ngân hàng TP.HCM), ông Nguyễn Đức Trung, 41 tuổi, là Phó hiệu trưởng trường Đại học Ngân hàng do vi phạm quy định cách ly giữa dịch COVID-19 . Thời hạn đình chỉ 15 ngày kể từ 8/4.

Tiến sĩ Bùi Quang Tín

Như kết quả điều tra bước đầu, chiều 5/4, ông Trần Việt Dũng (Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế Đại học Ngân hàng TP.HCM) đã mời 8 cán bộ cùng trường đến căn hộ ở tầng 14 khu New Saigon để dùng cơm trưa. Trong đó, ông Bùi Quang Tín (giảng viên khoa quản trị kinh doanh ) là người đến sau cùng.

Trong quá trình ăn uống những người này đã uống hết một chai Evan Wiliars thể tích 750 ml, một chai X.O Brandy thể tích 700 ml; một chai Chivas 12 thể tích 700 ml và 12 chai bia Tiger Crystal.

Đến 16h cùng ngày, mọi người lần lượt ra về nên trong căn hộ chỉ còn chủ nhà là ông Dũng cùng ông Tín và ông Trung. Đến 17h, ông Dũng rời nhà, ông Tín và ông Trung tiếp tục ở lại trò chuyện. Đến 20 phút sau ông Dũng nhận được cuộc gọi từ ông Trung báo ông Tín đã tử vong

.

Hiện tại, Công an huyện Nhà Bè đã hoàn tất hồ sơ vụ án và chuyển lên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TPHCM để tiếp tục điều tra vụ việc.

Nga Đỗ (t/h)