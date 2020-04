Tình tiết kinh hoàng chưa kể trong vụ bé gái 3 tuổi bị bạo hành đến chết: 7 trận đòn trong vòng 24h

Khi bé gái đang nằm thoi thóp trong phòng cấp cứu, Tuấn và Lan Anh ngồi ngoài bàn cách khai báo sao cho hợp lý nhất. Chúng thống nhất khai, bé gái bị ngã chứ không phải là do 7 trận đòn trong vòng 24h.

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi bị bạo hành gây rúng động dư luận, ngày 3/4, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án giết người, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với cặp vợ chồng Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991) cùng trú tại ngõ 46 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, quận Đống Đa để điều tra về hành vi giết người theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng trong vụ án, Công an quận Đống Đa đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội tiếp tục hoàn tất thủ tục khởi tố. Trước đó, ngày 1/4, Công an quận Đống Đa đã ra lệnh bắt khẩn cấp cặp vợ chồng này.

Thông tin về vụ việc được người thân chia sẻ đầu tiên trên mạng xã hội

Theo điều tra ban, Lan Anh là mẹ đẻ của nạn nhân N.N.M.M (SN 2017, cháu M. là con riêng của Lan Anh với người chồng khi 2). Trước đây, sau khi sinh cháu M. xong, Lan Anh đã để con lại cho mẹ đẻ ở Hải Dương nuôi dưỡng. Tới ngày 5/3, Lan Anh về quê đón cháu M. lên Hà Nội ở cùng chồng “hờ” là Tuấn ở phường Phương Liên, quận Đống Đa. Tại địa chỉ này, ngoài cháu M., Tuấn và Lan Anh còn nuôi cháu T. (SN 2018) là con chung của 2 người.

Cơ quan điều tra xác định, cả Tuấn và Lan Anh đều dương tính với ma túy. Trong cuộc sống không có mâu thuẫn gì nhưng không hiểu vì sao hai đối tượng thường xuyên hành hạ, đánh đập cháu M.. Đỉnh điểm là của hành vi mất nhân tính này diễn ra vào ngày 29/3 và kéo hài đến ngày 30/3.

Cụ thể, khoảng 8h ngày 29/3, thấy cháu M. đòi ăn bánh gạo rồi lườm mình nên Tuấn đã đánh cháu rồi lôi chậu đựng đồ ra bắt cháu quỳ ở đó cho tới khi nào chịu nói xin lỗi thì mới thay thứ. Thậm chí, Tuấn còn yêu cầu Lan Anh ngồi trông không cho cháu M. ngủ hya ăn uống.

Không ai có thể hiểu nổi, ả mẹ đẻ mất nhân tính có thể răm rắp nghe theo lời chồng “hờ”, tích cực giúp sức trong việc hành hạ cháu M.. Lan Anh ngồi trông cháu M., khi thấy cháu ngủ thì kéo tai, bắt cháu phải dậy. Thậm chí còn dùng kim đâm vào tay cháu bé.

Tuấn và Lan Anh là hai đối tượng nghiện ma túy

Chưa dừng lại, đến chiều dùng ngày, Tuấn 3 lần dùng tay, cán chổi đánh đập cháu M. vẫn với mục đích ép cháu phải xin lỗi. Do còn quá nhỏ, không đáp ứng yêu cầu của bố dượng nên cháu M. liên tục bị đánh đập. Tuấn yêu cầu vợ tiếp tục phạt cháu M. quỳ trong chậu nước, không cho ăn uống và tiếp tục đánh đập.

Trong khi con gái bị tra tấn dã man thì Lan Anh thản nhiên đi nấu cơm rồi hai vợ chồng bưng cơm nước lên gác xép ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra. Ăn cơm xong, vợ chồng Lan Anh vẫn quyết tâm không cho cháu M. ăn cũng như cấm không cho rời khỏi vị trí đang quỳ.

Đến đêm ngày 29/3 rạng sáng ngày 30/3, do quá đói nên cháu M. lên tiếng xin được uống “sữa bà yêu” (sữa của bà ngoại cháu mua gửi cho cháu uống) nhưng cả hai vợ chồng không đáp ứng. Thậm chí còn xuống tay đánh đập khiến cháu M. lả đi, yếu, mệt.

Theo lời khai của Tuấn tại cơ quan điều tra, trong vòng 24 tiếng, chúng đã nã lên người cháu bé đáng thương 7 trận đòn roi không kể nặng, nhẹ. Tuấn cũng thừa nhận, việc cháu M. xin uống “sữa bà yêu” đã khiến hắn nổi cáu. Bởi trước đó, hắn và bà ngoại cháu M. có hiềm khích với nhau nên cứ nhắc đến người phụ nữ đó là Tuấn lại cảm thấy tức tối.

Sau 1 ngày dài tra tấn nạn nhân, đến sáng ngày 30/3, Tuấn và Lan Anh phát hiện cháu M. bị mệt, sốt, lả đi nên đã đưa cháu đến Bệnh viện cấp cứu. Song do cơ thể chẳng chịt vết thương nghiêm trọng nên cháu M. đã tử vong ngay sau đó.

Sự ra đi của cháu M. để lại nỗi đau vô bờ bến cho người bà ngoại ở quê nhà

Trong lúc các bác sĩ tại bệnh viện nỗ lực hết sức để hy vọng có thể vớt lại sự sống cho cháu bé từ tay “thần chết” thì cặp đôi ác quỷ ngồi bên ngoài phòng chờ bàn nhau cách khai báo đồng nhất để né tránh pháp luật. Chúng thống nhất với nhau sẽ khai rằng, cháu M. bị ngã nên mới dẫn đến tình huống như vậy.

Thế nhưng, tội ác tày trời của cặp đôi nghiên ngập này không thể qua mắt được cơ quan điều tra. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, cháu M. tử vong do chấn thương sọ não với nhiều thương tích nghiêm trọng ở đỉnh đầu. Thái dương của nạn nhân bị sưng nề, tụ máu; chảy máu não; gãy răng; đùi tụ máu…

Thời điểm bắt giữ cặp đôi này, Công an phát hiện tại phòng trọ có ma túy. Số lượng ma túy này đủ để khởi tố hình sự.

Trước vụ án mạng kinh hoàng này, ngày 1/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Kết quả thực hiện báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 15/4/2020; thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Còn dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng luật Nguyễn Anh – Đoàn luật sư Hà Nội) nhận định: Đây là tội ác không thể biện minh trong xã hội văn minh khi tước đoạt quyền sống là quyền cơ bản nhất của con người, đặc biệt là trẻ em là đối tượng đặc biệt được pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về quyền trẻ em bảo hộ.

Cũng theo Luật sư Thơm nếu có căn cứ xác định, người mẹ và bố dượng đã có hành vi sử dụng vũ lực bạo hành cháu bé gây tử vong thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người theo điểm b, n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 với tình tiết định khung cơ bản là giết người dưới 16 tuổi và có tính chất côn đồ. Nếu nghi phạm có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt mức hình phạt cao nhất tử hình là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

