Vụ Chi cục trưởng thi hành án dân sự TP Thanh Hóa chết bất thường: Khởi tố vụ án về tội giết người

Sáng ngày 21/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án về tội Giết người để tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc liên quan đến 4 người nhập viện sau khi uống rượu. Trong đó có 2 người chết, 2 người đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, chiều ngày 20/4, lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thông tin, đầu giờ chiều cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 4 trường hợp (3 năm, 1 nữ) nhập viện trong tình trạng nguy kịch liên quan đến ngộ độc. Tuy nhiên, 2 người trong số đó đã tử vong do ngộ độc quá nặng.

Cũng theo vị lãnh đạo này, hiện chưa rõ nguyên nhân những người này ngộ độc. Song bệnh viện đang theo dõi liên quan tới ngộ độc đồ uống (nghi là rượu). Vì những người này nhập viện đều có uống rượu.

Công an phong tỏa hiện trường vụ án

Đến tối cùng ngày, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin bước đầu về vụ việc. Theo đó, khoảng 12h20 ngày 20/4, có 7 người ăn cơm trưa tại Công ty bất động sản Á Âu (ở khu 4, đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Trong số đó có ông Đ.P.V. (SN 1967, Chi cục trưởng thi hành án dân sự TP Thanh Hóa); Nguyễn Văn T. (SN 1981, Chủ tịch HĐQT Công ty BĐS Á Âu); Bà Lê Thị P. (SN 1982, Giám đốc Công ty BĐS Á Âu).

Cùng thời điểm, tại nhà bà P. ở tiệm vàng M.P. (số 50 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa) cũng có 6 người đang ăn uống. Trong đó có chồng bà P. là ông Trần Xuân M. (Sn 1974) cũng uống loại rượu trên và tử vong khi tới bệnh viện cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc này, chiều ngày 20/4, một lãnh đạo Cục thi hành án tỉnh Thanh Hóa đã xác nhận ông V. là Chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự TP Thanh Hóa. "Hiện nguyên nhân cái chết của ông V. đang được cơ quan chức năng điều tra. Cục thi hành án tỉnh cũng đang chờ báo cáo từ các ngành chức năng", vị lãnh đạo này thông tin.

Báo cáo tóm tắt vụ việc của Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa

Cũng trong chiều ngày 20/4, Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo nhanh gửi Bộ Tư pháp và Tổng cục thi hành án dân sự về việc ông V. tử vong.

Theo Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa, sáng cùng ngày ông V. vẫn tới cơ quan làm việc bình thường. Sau đó điều khiển xe ô tô của cơ quan đi thị xã Bỉm Sơn công tác. Khoảng 12h10 ông V. trở về TP Thanh Hóa nhưng không về cơ quan mà đi ăn chưa (Cục chưa rõ nơi ăn).

Đến khoảng 13h cùng ngày, có người gọi điện báo cho bảo vệ của Chi cục là ông V. đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Thanh Hà, nhờ báo cho người nhà biết tin. Do tình trạng nguy kịch nên ông V. được chuyển vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và tử vong tại đó. Nguyên nhân cái chết của ông V. vẫn đang được điều tra.

