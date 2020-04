Hé lộ bí mật động trời ẩn sau chén rượu độc Chi cục trưởng thi hành án TP Thanh Hóa nếm thử

Cơ quan điều tra xác minh, do mâu thuẫn gia đình và nghi vợ ngoại tình nên ông Minh bỏ độc Cyanua trong rượu để đầu độc vợ nhưng không may ông Viên uống phải và tử vong.

Ngày 21/4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định được chất độc trong rượu mà ông Đặng Phạm Viên (53 tuổi, Chi cục trưởng Thi hành án Dân sự TP Thanh Hóa ) cùng 2 người khác uống phải là chất độc Cyanua. Cùng ngày, Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án về tội Giết người để tiến hành điều tra.

Công an tỉnh Thanh Hóa bước đầu xác định nguyên nhân là do mâu thuẫn vợ chồng, ông Trần Xuân Minh nảy sinh ý định đầu độc vợ là bà Lê Thị Phương (38 tuổi, giám đốc Công ty Bất động sản Á Âu) cùng mọi người ở Công ty Á Âu. Sau khi bị phát hiện, ông Minh đã uống chất độc để tự tử. Ông Viên tử vong do có mặt trong bữa ăn đó.

Theo tin từ Zing new.vn, vợ chồng ông Minh thời gian gần đây thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do làm ăn thua lỗ, nợ số tiền đến 1 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Minh còn nghi ngờ vợ ngoại tình. Nhiều lần ông Minh đã dọa giết bà Phương sau đó tự sát.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h15 ngày 19/4, ông Minh mang 2 lít rượu từ nhà đến Công ty của bà Phương rồi đổ vào bình inox 0,5 lít để lại Công ty và đi về nhà. Được biết, rượu của Công ty này do gia đình ông Minh cung cấp.

Trụ sở Cục thi hành án dân sự TP Thanh Hóa - nơi ông Viên làm việc

Đến trưa ngày 20/4, Công ty Á Âu có tổ chức ăn uống gồm 6 người (3 nam, 3 nữ). Trong đó có ông Đặng Phạm Viên, ông Nguyễn Văn Thọ (39 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Á Âu) và bà Phương. Trong bữa ăn, ba người có rót rượu uống trước thì thấy có dấu hiệu trúng độc nên những người còn lại nhanh chóng đưa đi Bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do trúng độc nặng nên ông Viên tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Bà Xuyến, ông Thọ may mắn được cứu chữa kịp thời.

Ngay sau đó, bà Phương nghĩ ngay đến việc có thể đây là kế hoạch của chồng nên đã gọi điện về cho vợ chồng cô chú đang ăn cơm tại nhà mình để thông báo. Lúc này, ông Minh đang cùng 6 người khác ngồi ăn cơm, uống rượu.

Nghe thấy chú nói điện thoại với vợ, ông Minh hỏi: “Ai điện, có việc gì”. Người chú đáp: “Có tật giật mình à”. Nghe đến đây, ông Minh buông bát đũa xuống khu vực để hóa chất dưới tầng 3, uống 1 cốc hóa chất lỏng. Sau đó ông Minh đi lên phòng ngủ và nằm gục trên đó. Phát hiện sự việc, người thân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hiện Công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án, SKCĐ sẽ tiếp tục thông tin...

