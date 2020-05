Diễn biến mới nhất vụ Cục trưởng ở Hậu Giang lộ 4 clip nóng với nữ sinh viên đại học

Được biết, Cục THADS tỉnh Hậu Giang đã tìm được người thay thế chức vụ của ông Biên đó là ông Lê Phước Toàn – cực Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

Trước đó, ngày 23/4 khi trao đổi với báo chí, ông Cam Quang Vinh – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết: Cơ quan đã công bố quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đức Biên. Tại buổi công bố quyết định, ông Biên cam kết tiếp tục khắc phục.

Hình ảnh Cục trưởng ân ái với nữ sinh viên cắt từ 1 trong 4 clip bị phát tán trên mạng

Như đã đưa tin, cuối tháng 2/2020, trên mạng xã hội facebook xuất hiện 4 đoạn clip nóng ghi lại cảnh quan hệ tình dục của một cặp đôi nam nữ trong một resort được cho là ở TP Cần Thơ.

Sau khi nhận được thông tin trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang đã phối hợp với cơ quan Công an và các ban ngành chức năng liên quan vào cuộc làm rõ hai nhân vật trong 4 đoạn clip trên.

Bước đầu xác định, nam chính là một lãnh đạo cơ quan thi hành án dân sự Hậu Giang, còn người nữ là sinh viên một trường Đại học ở TP Cần Thơ, quê Đồng Tháp. Nhân vật nữ từng tham gia một cuộc thi sắc đẹp ở miền Tây.

Sau khi điều tra, Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Chí Hiếu (quê quán Cà Mau) và Bùi Văn Phi (quê quán Hậu Giang) về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

