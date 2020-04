Diễn biến mới nhất vụ thi thể quấn trong bao tải: Truy tìm kẻ chở bao tải bỏ xuống lề đường

Qua trích xuất camera an ninh, Công an phát hiện một đối tượng đi xe máy chở bao tải chứa thi thể nạn nhân tới đường Phan Văn Trị rồi bỏ xuống lề đường. Hiện Công an đang truy tìm đối tượng này.

Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp với Công an quận Gò Vấp để tiến hành điều tra vụ thi thể quấn trong bao tải. Đồng thời tiến hành truy tìm những đối tượng liên quan.

Trong quá trình điều tra, Công an xác định danh tính nạn nhân là ông Đinh Phú Cường (48 tuổi, ngụ tại phường 6, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh). Sauk hi phát hiện sự việc, Công an đã tiến hành trích xuất camera an ninh và phát hiện một xe mát chở bao tải thi thể nạn nhân đến đường Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp rồi bỏ lại trên vỉa hè.

Từ manh mối này, Công an đang tiến hành điều tra, truy tìm đối tượng đi xe máy bỏ thi thể nạn nhân trên vỉa hè. Hiện tại, Công an chưa công bố nhận dạng hay thông tin liên quan đến đối tượng này.

Ở một diễn biến liên quan, trong ngày 15/4, gia đình ông Cường đã gửi đơn yêu cầu Công ty Luật TNHH An Thuận Phát (Đoàn Luật sư TP.HCM) cử luật sư tham gia trợ giúp pháp lý, tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong thời gian giải quyết vụ việc.

Phía luật sư cho biết, gia đình nạn nhân đã nhận thi thể về tổ chức an táng sau khi khám nghiệm tử thi hoàn thành. gia đình nạn nhân có nguyện vọng làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Hiện trường phát hiện thi thể ông Cường

Còn theo hàng xóm, anh em làm cùng chỗ, ông Cường là người hiền lành, luôn được mọi người yêu mến. Trước nay ông Cường cũng không có thù oán với ai. Hơn nữa, cũng có thể loại trừ trường hợp bị cướp vì ông rất nghèo. Thường ngày, ông chỉ làm việc vặt, phụ hồ hoặc đi cầm cờ đám tang.

Ông Đinh Phú Vinh (em ruột nạn nhân Cường) cho biết, em trai làm nghề tự do, ít mối quan hệ với người ngoài. “Thường ngày ai thuê gì thì anh Cường làm nấy, anh ấy không có thu nhập ổn định. Gia đình nghèo khó nhưng tôi được biết anh Cường không hề nợ nần hay thù oán với ai”.

Đại diện gia đình nạn nhân cũng cho biết, anh C. thường xuyên đi làm vào ban ngày và trở về nhà khi trời đã tối. Ngày 13/4, nạn nhân ra khỏi nhà từ sáng sớm nhưng đến tối không thấy về nhà. Gia đình không thể niên lạc được vì nạn nhân không dùng điện thoại. Sáng hôm sau công an báo tin, gia đình như chết lặng. Sau đó lên cơ quan điều tra làm việc, đợi nhận thi thể người thân về lo hậu sự.

Như Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin trước đó, khoảng 23h30 ngày 13/4, một nam nhân viên Công ty Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp đi thu gom rác trên đường Phạm Văn Trị thì phát hiện một bao tải màu xanh nằm trên vỉa hè. Khi đến gần kiểm tra thì phát hiện bên trong là thi thể người.

Sau đó, người công nhân này trình báo sự việc lên Công an quận Gò Vấp. Nhận được tin báo, Công an quận đã phối hợp với các đơn vị nghiệp nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh xuống phong tỏa hiện trường.

Xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng nên, lực lượng chức năng đã trắng đêm để tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong, xác định danh tính nạn nhân . Thời điểm đó có rất nhiều người đi đường đã dừng lại để theo dõi sự việc

Kết quả khám nghiệm hiện trường hôm qua xác định, nạn nhân là nam giới, mặc quần sóc màu kem. Thi thể nạn nhân chưa bị phân hủy.

Nga Đỗ (t/h)