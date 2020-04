Công an TP HCM phát đi thông báo nhận được tin tố giác tội phạm về vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong

Công an TP HCM thông báo mới tiếp nhận tin tố giác tội phạm liên quan đến cái chết của tiến sĩ Bùi Quang Tín – giảng viên trường Đại học Ngân hàng TP HCM. Công an TP đang mở rộng điều tra vụ việc này.

Theo tin từ Vietnamnet, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) vừa phát đi thông báo tiếp nhận tin tố giác tội phạm liên quan đến cái chết của tiến sĩ Tín. Như vậy, với việc phát đi thông báo trên, Công an TP HCM đang mở rộng điêu tra vụ việc và không ngoại trừ đây là một vụ án mạng.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 10/4, Công an TP HCM đã tiến hành khám nghiệm hiện trường lần 2 tại chung cư N.S ở xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, phục vụ điều tra vụ TS Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong. Hiện trường tổ công tác khám nghiệm kỹ lưỡng là căn hộ, khu vực giếng trời - vị trí TS Tín có mặt và rơi lầu tử vong.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa các vị trí xung quanh chung cư, bảo vệ tòa nhà cũng không được phép có mặt lại gần hiện trường khi cơ quan chức năng đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Thanh Bích (vợ ông Tín) đã có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự vì cho rằng, cái chết của chồng có nhiều bất thường. Đồng thời, bà Bích cũng đề nghị Công an và VKSND TP HCM có phương án bảo vệ, đảm bảo an toàn cho gia đình bà.

Luật sư Nguyễn Văn Quynh – Công ty Luật TNHH hãng Hưng Yên – người bảo vệ quyền , lợi ích hợp pháp của gia đình TS Tín ngay từ giai đoạn điều tra ban đầu, cũng xác nhận thông tin này. Ông Quynh cho biết thêm, hiện có rất nhiều luật sư vào cuộc, tham gia bảo vệ quyền lợi cho gia đình ông Tín trong vụ việc.

Như Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, trưa ngày 5/4, ông Tín đến ăn trưa, uống rượu bia cùng 8 người khác là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tại 1 căn hộ ở lầu 14 chung cư N.S, của ông Trần Việt Dũng (là Viện trưởng viện Đào tạo quốc tế, ĐH Ngân hàng).

Sau khi mọi người rời đi thì trong căn hộ còn ông Tín và ông Nguyễn Đức Trung (PGS.TS, Hiệu phó trường ĐH Ngân hàng). Còn ông Dũng (chủ nhà) có việc phải ra ngoài.

Theo tường trình của ông Trung, ông Tín chào ra về nhưng liền sau đó ông nghe tiếng động mạnh ở bên ngoài. Khi ông chạy ra kiểm tra, nhìn xuống dưới không thấy rõ nhưng linh tính có chuyện chẳng lành, ông gọi điện cho ông Dũng quay về. Lúc này, TS Bùi Quang Tín đã rơi lầu tử vong

Sau khi sự việc xảy ra Ngân hàng Nhà nước đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối tới hiệu trưởng, hiệu phó và một số cán bộ Đại học Ngân hàng TP HCM liên quan đến cái chết của ông Tín.

