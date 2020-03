Vụ xác người nịt quấn chặt trong vali ở Nha Trang: Nạn nhân chết từ 6 tháng trước

Theo kết quả khám nghiệm pháp y, Công an tỉnh Khánh Hòa xác định, nạn nhân là nam giới (khoảng 25 tuổi), đã tử vong cách đây khoảng 6 tháng

Kể từ sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện vali đen chứa thi thể người, Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nỗ lực xác minh danh tính, nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên, do thi thể đã phân hủy nặng nên công tác điều tra gặp khá nhiều khó khăn.

Sau 5 ngày tích cực điều tra, hôm nay (31/3), Công an tỉnh Khánh Hòa phát đi thông báo truy tìm tung tích nạn nhân tử vong, bị giấu xác trong vali ở khu vực bãi Tiên, ven đường Phạm Văn Đồng (thuộc phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang). Đây là khu vực ít người qua lại nên việc truy tìm hung thủ sẽ mất nhiều thời gian hơn các vị trí khác.

Chiếc vali chứa thi thể nạn nhân

Theo tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa, qua khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định thi thể giấu trong vali là nam giới, khoảng 25 tuổi, cao khoảng 1,65 đến 1,70m. Bên vùng bẹn trái có hình xăm không xác định được do thi thể phân hủy nặng. Nạn nhân mặc áo vải ngắn tay caro sậm màu nâu nhạt, quần thun dài sọc đen trắng.

Tính đến thời điểm phát hiện thi thể, nạn nhân đã tử vong được khoảng 6 tháng. Thi thể đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, không còn nguyên hình dạng.

Tại hiện, Công an xác định, thi thể bị giấu trong chiếc vali màu đen, hiệu Impreza, logo hình cá sấu, kích thước 0,7x0,5x0,25m. Bên ngoài chiếc vali này được quấn một lớp màng bọc thực phẩm, áo khoác vải màu đen, rèn che cửa màu xanh có kích thước 2x1,4 m và băng keo dính.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, có thể hung thủ đã lấy chiếc rèm cửa màu xanh ở nơi ở hoặc nơi lưu trú để bọc chiếc vali này rồi mang đi phi tang. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn gốc của chiếc rèm này.

Chiếc rèm cửa quấn bên ngoài vali



Chính vì thế, Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo: Người dân phát hiện mất rèm cửa có đặc điểm như trên hoặc có thông tin gì liên quan thì báo ngay về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa địa chỉ 80 Trần Phú, TP Nha Trang, SĐT: 0935867676.

Như SKCĐ đưa tin trước đó, khoảng 10h ngày 27/3, Công an phường Vĩnh Hòa nhận được tin báo, người dân phát hiện thi thể trong vali đang phân hủy mạnh. Nhân chứng phát hiện là anh Trần Tuấn Vũ (ngụ tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa). Theo anh Vũ, nạn nhân bị nhét trong vali giấu kín trong bụi cây ở khu vực Bãi Tiên, cách đường Phạm Văn Đồng (phường Phước Hòa khoảng 10 mét).

“Lúc phát hiện chiếc vali có nhiều điểm kỳ lạ, tôi đã trình báo ngay cho Công an phường Vĩnh Hòa hành kiểm tra. Lực lượng chức năng sau ít phút đã có mặt tại hiện trường tiến hành rạch lớp nilong thì phát hiện thi thể người. Lúc ấy tôi nhìn thấy thi thể tóc dài, đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc”, anh Vũ thuật lại.

Tại hiện trường, Công an phát hiện thi thể đang phân hủy nặng bị giấu trong vali màu đen, bên ngoài quấn nilong, băng keo và một chiếc rèm cửa. Chiếc vali này bị giấu kín trong bụi rậm, khó phát hiện.

