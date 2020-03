Khởi tố chủ quán cà phê chích điện tra tấn ép cô gái 20 tuổi bán dâm ở Đồng Nai

Liên quan đến vụ chủ quán cà phê bạo đánh đập nữ nhân viên như thời trung cổ, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Thế Diện – chủ quán cà phê Cà Phê Quán (ngụ tại huyện Xuân Lộc) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn triệu tập thêm 3 người khác để làm rõ lời tố cáo của nạn nhân là chị P.T.T.T. (ngụ tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh). T. tố cáo ông chủ và 3 người này đã cùng tham gia tra tấn, chích điện, đánh đập ép cô phải “tiếp khách”.



Diện bị khởi tố điều tra về tội Cố ý gây thương tích

Hiện tại, nạn nhân T. vẫn đang được điều trị, chăm sóc y tế tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Sức Khỏe đã dần hồi phục nhưng vẫn còn hoang mang, sốc tâm lý sau khi bị bạo hành.

Như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin trước đó, khoảng 6 tháng trước, chị T. từ quê ở Tây Ninh xuống TP Biên Hòa ( Đồng Nai ) tìm việc. Đến TP Biên Hòa thì gặp được một người xe ôm (không rõ lai lịch) giới thiệu cho công việc với mức lương lên đến hàng chục triệu đồng/hàng.

Động mại dâm trá hình quán cà phê của Diện

Vì chưa va chạm nhiều nên T. tin lời người lái xe ôm và đồng ý cho ông ta chở đến địa điểm xin việc với mức lương cao ngất ngưởng đó. Gã xe ôm chở T. đến quán Cà Phê Quán nằm trên đường Bùi Văn Hòa (phường Long Đình, TP Biên Hòa). T. bị gã xe ôm bán cho chủ quán là Diện với mức giá 2 triệu đồng.

Theo lời nạn nhân T., thời gian đầu chưa bị đánh đập, thậm chí còn được chủ quá chiều chuộng, dỗ ngọt đi tiếp khách. Việc T. tiếp khách theo chủ quán là để trả nợ tiền hắn đã bỏ ra mua cô trước đó. Nhưng khi biết mình bị bán vào đây để “ bán dâm ” cho khách đến uống cà phê thfi cô kịch liệt phản kháng, không phục vụ khách theo ý chủ quán.

T. bị tra tấn như thời trung cổ vì không bán dâm theo ý của ông chủ

Để ép T. phục vụ khác, chủ quán đã đánh đập, đe dọa cô nhiều lần. Hàng ngày T. phải bán dâm cho đủ mọi loại khách (3 – 4 khách). Số tiền bán dâm sẽ do chủ quán thu giữ. Có lần bị đánh đau quá T. đã bỏ trốn nhưng lại bị bắt lại. Chủ quán dùng chích điện chích lên người cô gái trẻ, ngoài ra dùng thanh sắt để đánh đập.



Sau đó, do bị tra tấn dã man nên cô gái trẻ không chịu đựng được đã ngất tại đi và được nhân viên trong quán đưa đi cấp cứu. Sau đó sự việc được trình báo lên Công an.

Sức khỏe của T. đã dần ổn định sau nhiều ngày điều trị

