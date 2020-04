Trưởng ban quản lý khu căn hộ kể lại giây phút phát hiện tiến sĩ Tín rơi từ tầng 14 xuống đất

Trưởng ban quản ly khu căn hộ New Sài Gòn khẳng định, lan can chung cư nơi tiến sĩ Tín phát hiện rơi lầu cao khoảng 1,2 mét. Đây là lần đầu tiên xảy ra vụ việc như vậy tại chung cư này.

Sáng 6/4, Công an huyện Nhà Bè cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh điều tra nguyên nhân tử vong của tiến sĩ Bùi Quang Tín. Nạn nhân được xác định tử vong khi rơi từ tầng 14 của tòa chung cư thuộc khu căn hộ New Sài Gòn (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh).

Theo thông tin đã đưa, chiều ngày 5/4, ông Tín cùng một số người đến căn hộ trên tầng 14 của chung cư thuộc khu căn hộ New Sài Gòn. Chiều muộn cùng ngày thì người dân phát hiện tiếng động lớn ở sảnh. Khi ra ngoài kiểm tra thì thấy ông Tín đã tử vong.

Nơi phát hiện thi thể tiến sĩ Tín

Khoảng 20h30 cùng ngày, thi thể ông Tín được đưa đến nhà xác Bệnh viện huyện Nhà Bè để tổ chức khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong. Sự việc ngay sau đó cũng được thông tin đến gia đình nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Phạm Minh Huấn – Trưởng Ban quản lý khu căn hộ New Sài Gòn cho biết: Khoảng 17h30 ngày 5/4, bảo vệ chung cư nghe tiếng động lạ phát ra từ tầng trệt, sảnh D2 của chung cư. Bảo vệ chung cư ra xem thì phát hiện tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi từ tầu lầu cao xuống và đã tử vong.

“Bảo vệ chung cư ngay lập tức thông báo với ban quản lý. Ngay sau đó, ban quản lý cấp báo sự việc đến Công an. Chúng tôi lập tức phong tỏa hiện trường chờ Công an đến xử lý. Hiện chúng tôi đã cung cấp toàn bộ thông tin cần thiết, hình ảnh từ camera an ninh cho cơ quan điều tra ”, ông Huấn thông tin.

Nói về điểm ông Tín rơi xuống, ông Huấn khẳn định: Lan can chung cư nơi ông Tín bị phát hiện rơi xuống cao khoảng 1,2 mét. Đây là lần đầu tiên xảy ra vụ việc như vậy tại chung cư này.

Gia đình đề nghị làm rõ cái chết của tiến sĩ Tín

Liên quan đến diễn biến vụ việc, sau khi ông Tín tử vong, Công an đã mời bà Nguyễn Thanh Bích (45 tuổi, vợ tiến sĩ Tín, trú tại đường Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh, TP HCM) lên làm việc. Trong bản tường trình với Công an, bà Bích nghi ngờ cái chết của chồng có nhiều uẩn khúc.

Bà cũng cho biết, trước khi chết, ôn Tín gặp nhiều khó khăn trong công việc. Thậm chí còn nhận được tin nhắn đe dọa, nếu không từ chức sẽ ép rơi lầu… Hiện những thông tin bà Bích trình báo trong bản tường trình đang được điều tra làm rõ.

Trước cái chết của tiến sĩ Bùi Quang Tín, một người bạn chia sẻ: “Cần làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến tai nạn của anh, vì nó quá bất thường”.

Hiện tại, gia đình ông Tín đã nhận bàn giao thi thể từ phía cơ quan điều tra. Gia đình đang tổ chức lễ tang cho tiến sĩ Tiến.

Thông tin về tiến sĩ Bùi Quang Tiến Ông Bùi Quang Tín là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Trường Doanh nhân BizLight, thành viên sáng lập Công ty luật Globalink, thành viên đoàn Luật sư TP HCM. Ông Tín có hơn 23 năm nghiên cứu, giảng dạt và làm việc thực tiễn trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và nhiều năm làm việc trong lĩnh vực pháp lý. Đồng thời, ông Tín đã tốt nghiệp chương trình cử nhân Luật hệ chính quy tại Trường Đại học luật TP Hồ Chí Minh năm 2013. Ông Tín chính thức là Luật sư của Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh vào tháng 9/2017. Ông Tín cũng từng du học tại Mỹ về ngành Quản trị Tài chính Ngân hàng và làm việc 3 năm tại Ngân hàng Bank of America tại Bang Texas, Hoa Kỳ. Khi về nước, ông Tín tiếp tục làm việc tại ngân hàng Sacombank trong lĩnh vực ngoại hối ở vị trí Giám đốc kinh doanh Ngoại hối và nhận học vị Tiến sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng vào năm 2013. Ngoài ra, ông Tín còn là giảng viên thỉnh giảng của nhiều trường Đại học lớn trong cả nước và tại các doanh nghiệp, định chế tài chính lớn về chuyên đề tài chính, ngân hàng, pháp lý. Về phương diện báo chí, ông Tín là một chuyên gia thường xuyên đóng góp ý kiến, bài viết, trả lời phỏng vấn về lĩnh vực kinh tế, tài chính, bất động sản, pháp lý. Được biết, hiện ông đang là giảng viên của trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh.



Your browser does not support HTML5 video. Bị mẹ mắng con trai nhảy cầu tự vẫn





Nga Đỗ (t/h)