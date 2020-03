Diễn biến sức khỏe mới của các bệnh nhân COVID-19: 3 ca rất nặng, 8 ca tiến triển nặng hơn

Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Ảnh: VGP

Thông tin về tình hình Sức Khỏe của các bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang điều trị tại Việt Nam, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông tin, 3 trong số các bệnh nhân có tình trạng rất nặng, hiện đang được điều trị tích cực. Ngoài ra, 8 bệnh nhân hiện có tiến triển bệnh nặng hơn so trước. Trong khi đó, các bệnh nhân còn lại sức khoẻ ổn định, 18 trường hợp đã có kết quả âm tính từ 1-2 lần với virus SAR-CoV-2.

Tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 121 ca nhiễm COVID-19, trong đó, 17 trường hợp đã khỏi bệnh, 104 trường hợp đang tiếp tục được điều trị, không ghi nhận ca thiệt mạng.

Theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến ngày 22/3, tổng số trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 đã loại trừ là 7.947. Có 645 trường hợp nghi ngờ đang được theo dõi, cách ly. Số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 52.790, trong đó cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 30.295. Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn là 17.148, trong đó số mẫu dương tính là 121, còn lại là âm tính.

Thống kê số ca nhiễm, số ca phục hồi tại Việt Nam. Ảnh: Bộ Y tế

Các bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại 12 cơ sở y tế trên cả nước. Được biết, trong số 3 ca diễn biến nặng, có 2 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội).

Một trường hợp là bệnh nhân số 19 (nữ, 64 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có bệnh lý nền là rối loạn tiền đình và bệnh nhân số 26 (nam, 69 tuổi, quốc tịch Anh) có bệnh lý nền là tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp 2. Cả hai bệnh nhân này rơi vào tình trạng suy hô hấp và đã được đặt máy thở, lọc máu từ ngày 15/3.



Đặc biệt, nữ bệnh nhân người Việt, do tình trạng suy hô hấp tiến triển nhanh nên hội đồng chuyên môn Bộ Y tế và tổ hồi sức bệnh nhân COVID-19 nặng đã thống nhất chỉ định can thiệp ECMO - kỹ thuật tuần hoàn ngoài cơ thể, có khả năng thay thế chức năng tim và phổi.



Hiện nay, các y bác sĩ của Hiện nay, các y bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cùng các chuyên gia hàng đầu về hồi sức tích cực, hô hấp, truyền nhiễm… được điều động từ Bệnh viện Bạch Mai vẫn liên tục hội chẩn trực tuyến hàng ngày để hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân diễn biến nặng.

Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin về tình hình sức khỏe mới nhất của các ca nhiễm COVID-19...

