Diễn biến sức khỏe mới nhất các ca bệnh COVID-19 nặng ở Việt Nam

Theo thông tin mới nhất của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, tính đến 18h hôm nay, tại Việt Nam ghi nhận tổng cộng 270 ca mắc COVID-19, trong đó, số ca khỏi bệnh/xuất viện là 225 bệnh nhân.

45 bệnh nhân còn lại đang điều trị tại 6 cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước. Trong số này có 13 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2, 3 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm 2 lần trở lên âm tính với SARS-CoV-2.

Theo Tiểu ban Điều trị, hầu hết các bệnh nhân đều có sức khoẻ ổn định, ngoại trừ 3 bệnh nhân nặng gồm bệnh nhân 19, 91 và 161 vẫn đang được các chuyên gia hội chẩn thường xuyên, theo dõi sát sao sức khoẻ.

Bệnh nhân 19 (64 tuổi - bác bệnh nhân 17, điều trị tại (64 tuổi - bác bệnh nhân 17, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2) vẫn đang thở máy qua ống mở khí quản. Phổi của bệnh nhân còn tổn thương nhưng oxy hóa máu đã cải thiện; tim còn rối loạn nhịp nhưng mức độ nhẹ hơn; huyết áp ổn định, tri giác tốt, giao tiếp được, không phù, đi tiểu nhiều. Bệnh nhân ăn qua ống thông dạ dày , không trào ngược, không có tình trạng xuất huyết. Hiện bệnh nhân không sốt, chỉ điểm rối loạn đông máu còn cao, chỉ điểm nhiễm trùng tăng nhẹ trên mức bình thường nhưng có giảm hơn so với ngày hôm trước.

Các chuyên gia hội chẩn, đánh giá tình trạng nhiễm khuẩn, nhiễm nấm và chỉ định tăng cường thêm kháng sinh cho bệnh nhân, đồng thời cai máy thở, tập phục hồi chức năng.

Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: TTXVN

Bệnh nhân 161 (88 tuổi, chuyển từ (88 tuổi, chuyển từ Bệnh viện Bạch Mai sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) đang thở máy qua ống mở khí quản, thông khí 2 bên rõ, phổi tiến triển tốt.

Được biết từ ngày hôm qua các bác sĩ đã cho bệnh nhân tập tự thở qua máy. Bệnh nhân có giao tiếp chậm, liệt nửa người trái. Bệnh nhân tiểu nhiều, ăn tiêu qua sond, không có biểu hiện xuất huyết nhưng chỉ điểm đông máu còn cao hơn mức bình thường, chỉ điểm nhiễm trùng tăng nhẹ nhưng có giảm so với ngày hôm trước. Hiện tại bệnh nhân không sốt. Các chuyên gia đã quyết định dừng kháng sinh và cho bệnh nhân cai máy thở.

Trường hợp nặng nhất hiện nay là bệnh nhân 91 (43 tuổi, quốc tịch Anh, phi công Vietnam Airlines, đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM). 3 ngày gần đây, bệnh tình bệnh nhân nặng lên nhưng không sốt. Hiện bệnh nhân đang được thở máy kết hợp ECMO và lọc máu liên tục.

Bệnh nhân cũng đang tiếp tục rối loạn đông máu, X-quang phổi xấu hơn so với phim trước dù đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Bác sĩ tiên lượng bệnh nhân còn rất nặng.

Your browser does not support HTML5 video.

Vì sao bệnh nhân COVID-19 có thể dương tính lại sau 2 lần âm tính

Kiều Đỗ (t/h)