Vụ nổ súng trong quán cà phê ở Bình Dương: 3 đối tượng liên quan ra đầu thú

Liên quan đến vụ nổ súng tại quán cà phê O lê (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương ), Công an tỉnh Bình Dương thông tin, 3 đối tượng liên quan đã lần lượt ra đầu thú sau đối tượng Võ Tấn Tài.

Theo cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương, 3 đối tượng ra đầu thú danh tính lần lượt là: Ngô Hồng Ngọc (33 tuổi), Phạm Trần Đình Lâm (29 tuổi) cùng có HKTT tại Bình Dương và Nguyễn Đoàn Anh Khoa (25 tuổi, HKTT tại Đồng Nai). Những đối tượng này được xác định là đồng phạm của Võ Tấn Tài (Chú Ba, 27 tuổi, quê Bình Dương) – kẻ nổ súng trong quán cà phê O lê.

4 đối tượng trong vụ nổ súng bắn người trong quán cà phê

Theo điều tra, Ngô Hồng Ngọc được xác định là kẻ cầm đầu, Tài là kẻ nổ súng. Các đối tượng Đình Lâm, Khoa cũng góp mặt trong việc đi tìm kiếm nạn nhân là anh Hoàng Ngọc Sơn Lâm (35 tuổi, HKTT tại Lâm Đồng) để trả thù.

Trước đó, sau khi xác định được kẻ nổ súng, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng Tài. Đến ngày 17/4, do biết không thể lẩn trốn được nữa nên Võ Tấn Tài đã ra đầu thú.

Về vụ án, theo thông tin mới nhất, sáng 28/3, tại kho hàng thuộc phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một), anh Hoàng Ngọc Sơn Lâm xảy ra mâu thuẫn với Ngô Hồng Ngọc. Hai bên lao vào hỗn chiến nhưng được can ngăn kịp thời nên cả hai bỏ về.

Do bực bội trong lòng nên Ngọc đã gọi Tài, Lâm, Khoa chia nhau đi tìm anh Lâm để trả thù. Đến khoảng 9h40 cùng ngày, phát hiện anh Lâm đang ngồi tại quán cà phê O lê cùng một số người bạn nên đã quyết định đến đây trả thù.

Hình ảnh Tài bỏ trốn khỏi hiện trường

Tài đi vào quán cà phê, bất ngờ rút súng có đầu đạn bằng cao su nhắm thẳng vào người anh Lâm, bóp cò bắn nhiều phát đạn. Thấy vậy, nhiều người trong quán hoảng sợ la lớn, một số người khác bỏ chạy, một số nằm dạt xuống đất.

Sau khi nã súng vào người anh Lâm, Tài nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường . Về phần anh Lâm, dù bị bắn nhưng do né tránh được nên chỉ bị thương nhẹ.



Sự việc sau đó được trình báo lên cơ quan điều tra. Công an vào cuộc làm việc, thu giữ được 5 vỏ đạn bằng kim loại, 4 đầu đạn cao su. Đồng thời trích xuất camera an ninh, lấy lời khai nhân chứng để khoanh vòng nghi phạm.

Hiện tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang mở rộng điều tra vụ án.

Hiện trường vụ nổ súng ở Bình Dương